Dejar de lado el "resentimiento" en la inmigración

Bruselas (EuroEFE).- El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, pidió este martes a los Estados miembros de la Unión Europea que dejen de lado el "resentimiento mutuo" y adopten una postura "constructiva" para buscar soluciones comunes en materia de inmigración.

"Si algunos quieren resolver la crisis, mientras otros quieren utilizarla, seguirá sin poder resolverse", dijo Tusk en la carta de invitación remitida a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho para la reunión informal que celebran este miércoles y jueves en Salzburgo (Austria).

Volver a un enfoque constructivo

Tusk insistió en que la "misión de poner fin a la crisis migratoria es una tarea común" de todos los países e instituciones europeos, tras constatar que durante el verano "han reaparecido una vez más tensiones" entre socios comunitarios por la llegada de inmigrantes a la UE.

"Espero que en Salzburgo seamos capaces de poner fin al resentimiento mutuo y volver a un enfoque constructivo", dijo el político polaco, quien subrayó que el esfuerzo conjunto ya ha dado frutos con una reducción de las llegadas a la Unión a los niveles previos a 2015.

El presidente del Consejo abogó además por celebrar a principios de 2019 una cumbre entre la UE y la Liga de Estados Árabes tras reunirse este lunes en El Cairo con el presidente egipcio, Abdel Fattah Al Sisi, y con el canciller austríaco, Sebastian Kurz, cuyo país preside este semestre la UE.

Asimismo, llamó a aumentar la cooperación con Egipto también en inmigración.

Tusk: "un escenario de no acuerdo es todavía bastante posible"

Por otro lado, en su misiva, Tusk advirtió de que todavía es bastante posible que no haya un acuerdo sobre el "brexit" entre la Unión Europea y el Reino Unido cuando llegue la fecha prevista para que el país deje el bloque comunitario, en marzo de 2019.

"Desafortunadamente un escenario de no acuerdo es todavía bastante posible. Pero si todos actuamos de forma responsable podemos evitar la catástrofe", dijo sobre el "brexit", tema que se tratará en el segundo día de reunión sin la presencia del Reino Unido.

Limiting damage caused by #Brexit is a shared interest. Unfortunately, a no deal scenario is still quite possible. But if we all act responsibly, we can avoid a catastrophe. #SalzburgSummit18 https://t.co/Xs2qaZwtYf