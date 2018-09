May pedirá a la UE que ceda en las negociaciones del "brexit"

Londres/Bruselas/Berlín (EuroEFE).- La primera ministra británica, Theresa May, pedirá a la Unión Europea (UE) que "evolucione" en su posición negociadora, al plantear por primera vez su plan sobre el "brexit" a los Veintisiete en la cumbre informal que celebran en Salzburgo (Austria) desde este miércoles.

May, que expondrá el llamado plan "Chequers" en una cena con los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, declara en un artículo en el alemán "Die Welt" que "para llegar a una buena solución, la UE debe ahora evolucionar en su postura, después de haberlo hecho el Reino Unido".

A lot has been said about the Chequers agreement, the White Paper and what it actually means for Brexit. PM @Theresa_May explains what the government has agreed, and what this means for us leaving the EU. pic.twitter.com/85KsAyLizq — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 18 de septiembre de 2018

La líder conservadora defenderá en Salzburgo la propuesta de futura relación bilateral que consensuó con su Gobierno el pasado julio en la residencia oficial de Chequers y que provocó la dimisión de dos ministros partidarios de un "brexit" duro, David Davis y Boris Johnson.

El plan comprende la creación de un mercado común de bienes con equivalencia regulatoria entre el Reino Unido y la UE, lo que, en opinión de Londres, permitiría mantener abierta la frontera con Irlanda, un tema clave en las negociaciones.

Inaceptable frontera en Irlanda

En su artículo, May advierte de que "ninguna de las partes puede exigir de la otra algo totalmente inaceptable", como lo sería crear "fronteras exteriores aduaneras entre partes del Reino Unido", en alusión a la controvertida sugerencia de Bruselas de mantener a Irlanda del Norte en alineación normativa con Irlanda.

En una entrevista publicada también este miércoles por el británico "The Daily Express", la primera ministra defiende asimismo la viabilidad de su propuesta, cuestionada dentro y fuera de su país, al asegurar que "es el plan adecuado para el Reino Unido y ofrece un buen acuerdo para la UE".

Ante las presiones dentro del Reino Unido para convocar un segundo plebiscito relativo al "brexit", May ha insistido en los últimos días en que las dos únicas opciones sobre la mesa son el plan de "Chequers" o ningún acuerdo.

En la entrevista en el "Express", descarta una vez más la convocatoria de una consulta sobre el eventual pacto al que llegue con Bruselas, con el argumento de que los británicos ya votaron por salir de la UE el 23 de junio de 2016 y otro referéndum "destruiría la confianza en los políticos".

Un acuerdo cada vez más complicado

Cuando solo quedan seis meses para el divorcio entre la UE y el Reino Unido, el jefe negociador comunitario para el "brexit" puso en duda la viabilidad de un acuerdo cada vez más incierto entre ambos bloques, que debería concluirse en octubre.

Secretary of State @DominicRaab after his phone conversation today with @MichelBarnier, on our progress negotiating a deal that works in all of our interests after we leave the EU. pic.twitter.com/A9dbDIDZZF — Exiting the EU Dept (@DExEUgov) 14 de septiembre de 2018

Al mismo tiempo, crecen las voces que dentro del Reino Unido piden una segunda consulta sobre la salida del país de la UE, tanto desde la política como desde el mundo sindical.

Barnier aseguró que mientras que los veintisiete socios trabajan para "mejorar la propuesta", admitió que aún no está claro si el acuerdo con Londres será posible, después de que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, mostrara reticencias.

Buona discussione con @ItalyMFA Enzo Moavero sui negoziati #Brexit



Priorità comune: assicurare l’uscita ordinata del RU per proteggere i diritti dei cittadini, investimenti UE in progetti regionali e denominazioni di origine, forza della nostra agricoltura pic.twitter.com/mMw0NpCWN1 — Michel Barnier (@MichelBarnier) 18 de septiembre de 2018

Tusk afirmó que todavía es bastante posible que Londres abandone el bloque comunitario sin que haya un acuerdo cerrado en la fecha prevista para ello, en marzo de 2019.

Responsabilidad para evitar la "catástrofe"

"Desafortunadamente, un escenario de no acuerdo es todavía bastante posible. Pero si todos actuamos de forma responsable podemos evitar la catástrofe", indicó Tusk en la carta de invitación remitida a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE para la reunión informal que celebrarán este miércoles y jueves en Salzburgo.

Aunque no se espera que tomen decisiones concretas, en Salzburgo intentarán encontrar una posición común sobre la "naturaleza y forma" de la declaración política sobre la relación que desea mantener la UE con el Reino Unido tras su salida.

Los líderes también están llamados a "reconfirmar" la necesidad de un mecanismo de contingencia "legalmente operacional" para asegurar que no existe una frontera dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, el principal asunto que bloquea las negociaciones.

"Limitar los daños provocados por el 'brexit' es un interés compartido", recordó Tusk a los líderes.

Limiting damage caused by #Brexit is a shared interest. Unfortunately, a no deal scenario is still quite possible. But if we all act responsibly, we can avoid a catastrophe. #SalzburgSummit18 https://t.co/Xs2qaZwtYf — Donald Tusk (@eucopresident) 18 de septiembre de 2018

Octubre, la "hora de la verdad"

Por su parte, Barnier consideró que el Consejo Europeo de octubre "será la hora de la verdad".

"Será el momento de ver si el acuerdo que preparamos está al alcance de la mano", afirmó en una rueda de prensa al término del Consejo de Asuntos Generales, en el que los Veintisiete abordaron la situación actual de las negociaciones.

Según Barnier, estas se producen "a diario con la máxima transparencia".

El ministro austríaco de Asuntos Europeos, Gernot Blümel, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria de la UE este semestre, manifestó que "más del 90 % del acuerdo está ya consensuado", incluidos aspectos como los derechos de los ciudadanos y la declaración financiera, aunque todavía queda la cuestión de Irlanda.

Barnier instó a Londres a avanzar "de manera decisiva" en el asunto y recordó que la propuesta europea "lleva sobre la mesa desde febrero", con una solución de "salvaguarda" en el acuerdo final para que Irlanda del Norte siga alineada con ciertas reglas del mercado único y la unión aduanera, ante la ausencia de otras alternativas.

"Es realmente un seguro para evitar que haya una frontera física independientemente de cuál sea el acuerdo con el Reino Unido", defendió e insistió en "una solución de salvaguarda operativa que respete la integridad territorial del Reino Unido", que "se aplicará hasta que se encuentre una solución mejor" en la futura relación entre las partes.

No habrá segundo referéndum, dice la "premier"

Por otro lado, May descartó la convocatoria en el Reino Unido de un plebiscito sobre el eventual acuerdo que alcance con Bruselas, con el argumento de que los británicos ya votaron por salir de la UE el 23 de junio de 2016 y otra consulta "destruiría la confianza en los políticos".

"Cuando se realizó el referéndum, dimos a la gente la oportunidad de elegir, y eligieron. Si, como políticos, queremos que confíen en nosotros, tenemos que cumplir ese mandato", dice al rotativo.

May insistió este lunes en que hay por delante dos únicas opciones ante el "brexit": su plan conocido como "Chequers" o ningún acuerdo.

El bautizado como plan de "Chequers" contempla la creación de un mercado común de bienes y productos agrícolas, lo que conllevaría que la aduana británica recaudara impuestos en nombre de los Veintisiete, algo que Bruselas ve impracticable.

El plan prevé crear un área de libre comercio para bienes después del "brexit", lo que evitaría los controles de aduanas y mantendría abierta la frontera irlandesa, pero los diputados conservadores más euroescépticos, entre ellos el exministro británico de Exteriores Boris Johnson, lo rechazan.

La "premier" subrayó que, si el Parlamento británico no aprueba su plan antes de marzo de 2019, la alternativa es que no haya un acuerdo.

Crecen las voces que piden otra consulta

La campaña "Voto del Pueblo", impulsada por políticos británicos partidarios de la permanencia en la Unión Europea (UE), propone celebrar un segundo plebiscito incluso antes de que se ejecute el "brexit", el 29 de marzo de 2019, según un documento divulgado este miércoles.

MUST-WATCH: John Kerr, writer of our authoritative report released today, is absolutely right to say that support for our campaign is growing in every region, every day. The more we hear of Brexit chaos, the more the public are demanding a #PeoplesVote. Pls RT: pic.twitter.com/GtdbSh2Gxd — People's Vote UK (@peoplesvote_uk) 19 de septiembre de 2018

El grupo, que recibe financiación del millonario de origen húngaro George Soros, entre otros, ve "múltiples oportunidades" para que el Parlamento británico pudiera impulsar una ley del referéndum, si así lo quisieran la mayoría de los diputados.

"Voto del Pueblo", auspiciada por políticos de todos los partidos, ve hasta "seis escenarios" en los que sería posible legislar para la consulta, en la que, según su plan, se sometería a votación el eventual acuerdo al que llegue el Gobierno con la UE -o la falta de éste-, frente a la opción de permanecer en el bloque.

El grupo, al que pertenece lord John Kerr, quien redactó la cláusula 50 del Tratado de Lisboa, que regula la marcha de Estados miembros, argumenta que no existen "barreras legales o logísticas" que impidan retrasar la fecha prevista de salida de la UE, aumentando así el tiempo para un plebiscito.

Según el informe, organizar una votación antes del "brexit" tendría la ventaja de que, de ganar la permanencia en la UE, como apuntan algunas encuestas, no tendría coste alguno para el Reino Unido, pues no habría salido aún del bloque, mientras que intentar readherirse en el futuro saldría caro.

El Gobierno británico espera someter a votación parlamentaria antes de finales de año el acuerdo al que llegue con la UE para la futura relación bilateral, momento en que, de acuerdo con el grupo anti "brexit", los diputados podrían promover una moción que pida otro referéndum.

También podría exigirse una consulta en caso de que los parlamentarios rechacen el pacto presentado por el Ejecutivo de la primera ministra, Theresa May, o, según "Voto del Pueblo", la propia líder "tory" podría convocarla si la falta de consenso parlamentario provoca una crisis constitucional.

Acabar con la "pesadilla" del "brexit"

El Partido Liberal Demócrata británico también ha pedido abiertamente la convocatoria de una nuevo referéndum que pueda evitar la "pesadilla" del "brexit".

Así lo reclamó este martes Vince Cable, el líder de esta formación, la cuarta fuerza parlamentaria del país, con doce escaños.

"I am determined that our party should be at the heart of it, leading the resistance to the forces of illiberalism" @vincecable closing out #LDConf.

If you want to join a movement against the rising forces of illiberalism, join the Liberal Democrats > https://t.co/Bomm21Qhk9 pic.twitter.com/Unz9llQLY3 — Liberal Democrats (@LibDems) 18 de septiembre de 2018

Cable acusó a los "fundamentalistas" del "brexit" de ser indiferentes a los "años de sufrimiento económico" que puede conllevar la salida del Reino Unido de la UE.

El líder liberaldemócrata urgió a la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, a convocar una consulta sobre el eventual acuerdo acerca de las condiciones de salida de UE al que llegue con Bruselas, un referéndum que la jefa de Gobierno ha descartado hasta ahora.

Cable se definió como el líder de "la cruzada para dar a la gente la última palabra" en cuanto al futuro del Reino Unido en Europa. Además, criticó a las dos principales agrupaciones británicas, el Partido Conservador y el Partido Laborista, por haber rehusado defender una nueva consulta, pese a que en las últimas semanas se ha comenzado a reclamar esta opción desde diferentes instancias, como sindicatos y destacados dirigentes políticos.

"Los dos grandes partidos han dejado de ser dos amplias iglesias para convertirse en cultos intolerantes. Todos aquellos que cuestionan la fe no son bienvenidos" en ellos, sostuvo ante los afiliados congregados en Brighton (sur de Inglaterra).

Por Mònica Faro, Guillermo Ximenis y Judith Mora (edición: Desirée García)

