Líderes europeos afrontan escollos en inmigración y "Brexit"

Salzburgo (Austria) (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo este miércoles, antes de la apertura de la cumbre informal de líderes europeos de Salzburgo, que el Reino Unido deberá reelaborar sus propuestas sobre el "brexit" e instó a los socios comunitarios a poner fin al juego político en materia de inmigración.

En declaraciones a la prensa antes de asistir a una reunión del Partido Popular Europeo (PPE) previa a la cumbre de los Veintiocho, Tusk indicó que aún espera que se logre cerrar el acuerdo sobre el "brexit" en otoño y que para ello propondrá celebrar una cumbre el próximo noviembre.

Today there is perhaps more hope but there is surely less and less time. On the Irish question and the framework for economic cooperation the UK’s proposal needs to be reworked. #Brexit