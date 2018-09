La negociación sobre el "brexit" entra en su fase decisiva

Londres/Salzburgo (Austria) (EuroEFE).- La negociación sobre el "brexit" entra en una fase esencial. La primera ministra británica, Theresa May, ha pedido a la Unión Europea (UE) que "evolucione" en su posición negociadora al plantear por primera vez a sus colegas europeos su propuesta de la salida británica de la UE ante los Veintisiete, en una cumbre informal en Salzburgo (Austria).

The relationship between the UK and the EU will change profoundly with Brexit, but I am determined that we should still have the strongest possible economic and security partnership. https://t.co/l6en9VzxWR — Theresa May (@theresa_may) September 19, 2018

May, que expusó el miércoles por la noche el llamado plan de Chequers en una cena con los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

A lot has been said about the Chequers agreement, the White Paper and what it actually means for Brexit. I want to take a few minutes to explain what the government has agreed, and what this means for us leaving the EU. https://t.co/T96i09mUYx pic.twitter.com/rCswFBlHAc — Theresa May (@theresa_may) September 17, 2018

En un artículo en el alemán "Die Welt", May decía que "para llegar a una buena solución, la UE debe ahora evolucionar en su postura, después de haberlo hecho el Reino Unido".

La líder conservadora defendió en Salzburgo la propuesta de futura relación bilateral que consensuó con su Gobierno el pasado julio en la residencia oficial de Chequers, que provocó la dimisión de dos ministros partidarios de un "brexit" duro, David Davis y Boris Johnson.

El plan comprende la creación de un mercado común de bienes con equivalencia regulatoria entre el Reino Unido y la UE, lo que, en opinión de Londres, permitiría mantener abierta la frontera con Irlanda, un tema clave en las negociaciones.

En su artículo, May advierte de que "ninguna de las partes puede exigir de la otra algo totalmente inaceptable", como lo sería crear "fronteras exteriores aduaneras entre partes del Reino Unido", en alusión a la controvertida sugerencia de Bruselas de mantener a Irlanda del Norte en alineación normativa con Irlanda.

En una entrevista publicada también este miércoles por el británico "The Daily Express", la primera ministra defiende asimismo la viabilidad de su propuesta, cuestionada dentro y fuera de su país, al asegurar que "es el plan adecuado para el Reino Unido y ofrece un buen acuerdo para la UE".

Los medios británicos han interpretado positivamente las recientes afirmaciones del negociador jefe de la UE, Michel Barnier, de que está dispuesto a "mejorar la propuesta" relativa a Irlanda del Norte, explicando cómo podría funcionar un eventual sistema aduanero.

Sin May en la mesa

Este jueves, ya sin la primera ministra británica, los mandatarios revisarán las negociaciones, a solo seis meses para que el Reino Unido abandone la Unión Europea, el 29 de marzo de 2019.

En ese contexto, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, propondrá a los líderes celebrar una cumbre extraordinaria sobre la cuestión el próximo noviembre.

En la carta enviada a los jefes de Estado y de Gobierno antes de reunirse en Salzburgo, el político polaco reconoció que la posibilidad de que Londres abandone la UE sin acuerdo "todavía es bastante posible".

"Pero si todos actuamos de manera responsable, podemos evitar una catástrofe", añadió Tusk en su escrito.

Además de organizar la fase final de las conversaciones, los Veintisiete reiterarán que el acuerdo de retirada del club comunitario no podrá cerrarse hasta pactar una solución para la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte.

Igualmente, abordarán la declaración política sobre la futura relación entre Londres y Bruselas que acompañará al acuerdo de salida de la Unión.

PM @Theresa_May was welcomed by Austrian Chancellor @SebastianKurz in Salzburg ahead of an informal EU Council Meeting. pic.twitter.com/8VEV7IbZ5i — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 19, 2018

Antes de abordar la salida del Reino Unido de la UE a Veintisiete, el jueves May informará a los demás líderes sobre las novedades en el caso del envenenamiento del exespía Serguéi Skripal durante un debate centrado en la cooperación judicial y policial, la seguridad de las fronteras y la justicia y seguridad en el ciberespacio.

The Informal Summit of Heads of State or Government is not only an important event for the Austrian Presidency – but also for Salzburg. Find out why #eu2018at #SalzburgSummit18 pic.twitter.com/OTpUigpSrA — EU2018AT (@EU2018AT) 19 de septiembre de 2018

¿May en la cuerda floja?

Los diputados conservadores del Reino Unido asumen que Theresa May será expulsada del liderazgo "tory" después del "brexit" y sopesan candidatos para sucederla, revela un documento publicado este jueves por "The Daily Telegraph".

El periódico favorito de los "tories" difunde un texto, que presuntamente se ha distribuido entre los parlamentarios, en el que se evalúan los posibles aspirantes a reemplazar a May al frente del partido y del Gobierno después del 29 de marzo de 2019.

El documento, que, según el "Telegraph", fue elaborado inicialmente el pasado abril y recuperado ahora, parte de la premisa de que el grupo parlamentario conservador -el comité 1922- "invitará a la primera ministra a dimitir poco después de marzo de 2019", y concluye: "maniobren inmediatamente".

A continuación hay una relación de veintisiete posibles candidatos, entre ministros y prominentes diputados, a los que se evalúa según sus supuestas cualidades para el cargo y posibilidades de éxito en unas elecciones internas.

Así, el ex ministro de Exteriores Boris Johnson, abanderado de un "brexit" duro, es el "preferido de las casas de apuestas" pero se le considera un improbable sucesor porque "los favoritos nunca ganan".

El ministro de Medioambiente, anteriormente aliado de Johnson y hoy en día en el Gobierno de May, "está maniobrando" y podría ser "el futuro ministro de Economía", según este texto supuestamente elaborado por un diputado conservador.

El antiguo titular para la salida de la Unión Europea (UE) David Davis, que dimitió con Johnson en julio por desacuerdos con la jefa del Gobierno, "pretende que no le interesa el cargo pero lo está", si bien "no tendrá éxito" porque "es demasiado tarde", dice el documento.

Según la evaluación del anónimo autor, el ministro de Economía, Philip Hammond -que defendió permanecer en la UE en el referéndum del 23 de junio de 2016-, "cree que tiene oportunidades" pero "no tiene ni una", mientras que la excandidata Andrea Leadsom "es totalmente inadecuada".

El pro-"brexit" ministro de Comercio Internacional, Liam Fox, un veterano de la derecha del partido, "intentará prolongar su carrera en primera línea pero se está apagando", y el recién ascendido ministro de Salud, Matt Hancock, "es súper ambicioso".

El documento valora que el titular de Interior, Sajid Javid, "quiere el cargo" e intenta "recuperarse de su error" al apoyar la permanencia en el plebiscito, y el popular diputado Jacob Rees-Mogg "es el favorito del partido (los militantes)" pero tiene menos opciones que otros dentro del grupo parlamentario.

El actual ministro para la salida de la UE, Dominic Raab, hasta hace poco apenas conocido, "es un hábil orador" y "bien podría tener éxito", lo que lo situaría como uno de los favoritos en esta lista.

Otro bien valorado es el ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, que apoyó la permanencia en 2016 pero ha cobrado relevancia y es ahora "el caballo negro, acercándose" a la meta.

La difusión de este documento supone un nuevo revés para May, que hasta ahora ha sobrevivido a los constantes intentos de sus colegas de maniobrar en su contra pero cuyo futuro depende en buena medida del éxito de las negociaciones del "brexit".

Información elaborada por el servicio de Internacional de Efe (edición: Catalina Guerrero)

