Airbnb cumplirá las exigencias de Bruselas

Bruselas (EuroEFE).- La plataforma de alquileres privados vacacionales Airbnb cumplirá las exigencias planteadas por la Comisión Europea para adaptarse a la normativa comunitaria en materia de protección de los consumidores antes de que acabe el año.

El Ejecutivo comunitario anunció este jueves que da por buenas las propuestas de la plataforma estadounidense, con sede en California, que se ha comprometido a mejorar la información relativa a los precios de sus servicios y a explicitar con más claridad ciertos derechos de los usuarios.

En lo que atañe a la transparencia de precios, Airbnb ha propuesto a Bruselas publicar el coste total de las reservas, incluyendo cargas suplementarias como el servicio de limpieza, señaló el Ejecutivo.

Cuando no sea posible detallar la cuantía de esos servicios, la web de alquileres turísticos deberá dejar claro al usuario que podrán atribuírsele costes adicionales.

Respecto a los términos legales de la plataforma, la compañía indicará todos los derechos de los consumidores, incluyendo el de denunciar al anfitrión "en caso de daños personales o de otro tipo", indicó la CE.

Además, Airbnb aclarará a sus clientes que pueden emprender acciones legales contra la firma en los tribunales del país donde se contraten sus servicios.

Por último, si la compañía decide finalizar un contrato o retirar contenido de la plataforma, deberá informar adecuadamente al usuario y ofrecerle la posibilidad de recurrir, así como una compensación económica adecuada, si corresponde.

Los responsables de la web de alojamientos turísticos han asegurado a la CE que los citados cambios se aplicarán para el 18 de octubre y que serán apreciables para los clientes que contraten servicios de alojamiento de cara a las Navidades.

Bruselas acepta la propuestas de Airbnb

"Agradezco la disposición de Airbnb para hacer los cambios necesarios a fin de garantizar la transparencia total y que los consumidores entiendan lo que están pagando", declaró en rueda de prensa la comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourová.

El Ejecutivo comunitario había advertido a la compañía estadounidense el pasado 16 de julio de que debía mejorar la información sobre sus servicios ofrecida a sus clientes, so pena de emprender medidas contra esa web turística.

En el caso de que no fueran satisfactorios los cambios en sus políticas propuestos por la propia Airbnb, el Ejecutivo comunitario advirtió a la plataforma con "acciones" de las autoridades correspondientes.

La eurocomisaria competente celebró entonces que la contratación de servicios vacacionales a través de internet ofreciera "muchas nuevas oportunidades" al sector, pero enfatizó que las nuevas plataformas no pueden zafarse de la regulación europea.

"Los consumidores deben poder comprender fácilmente cuánto y en qué concepto pagan" así como "obtener un trato y servicios justos", dijo Jourová.

I am happy that #Airbnb reacts to our call by @EU_Commission and EU #consumer authorities in July and promised to ensure full transparency so the #consumers can know upfront about the final price or additional costs like cleaning fees or local taxes. https://t.co/25P1cDgoXk pic.twitter.com/nMti8BT2G7

La comisaria amenazó con medidas "coordinadas" a nivel nacional en caso de que la firma estadounidense no cumpliera en plazo y forma con los requerimientos de Bruselas, dado que "no existe un órgano a nivel comunitario" para hacer frente a este tipo de conflicto.

Y aclaró que el objetivo de la CE es que esa plataforma se alinee con la legislación europea, sin perjuicio de que países o localidades europeas impongan otras exigencias añadidas.

#Airbnb will also make changes to terms and conditions, for instance it will be clear that #consumers can use all the legal remedies available and in particular their right to sue a host in case of personal harm or other damages. pic.twitter.com/oob4A6G3KO