Octubre será "el momento de la verdad" para el "brexit"

Salzburgo (Austria) (EFE).- La Unión Europea se ha fijado octubre como plazo límite para cerrar un acuerdo sobre el "brexit" y cumplir con el calendario previsto para la salida de Reino Unido de la UE, un objetivo que los Veintiocho formalizarían en una cumbre en noviembre, dijo hoy el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

"El momento de la verdad para las negociaciones del brexit será el Consejo europeo de octubre. En octubre esperamos el máximo avance y resultado en las negociaciones del brexit", dijo Tusk en rueda de prensa al término de una cumbre informal de líderes europeos en Salzburgo (Austria).

"Si sentimos que vamos a ser capaces de finalizar y formalizar nuestro acuerdo en noviembre, convocaré esta reunión extraordinaria", que tendría lugar el 17 y 18 de ese mes, dijo Tusk.

En cualquier caso, Tusk subrayó que esa posible cumbre no se organizaría "como emergencia", sino "como remate de unas negociaciones efectivas" antes de octubre y durante la reunión del Consejo Europeo de ese mismo mes.

"Significa que nuestros socios que están aquí tienen absolutamente claro que lo que necesitamos hoy es determinación común en ambas partes para terminar nuestras negociaciones en octubre, pero para algunas cuestiones legales y formales necesitaremos una cumbre para formalizar este acuerdo", explicó Tusk.

Si bien el presidente del Consejo Europeo dijo sentirse "un poco más optimista" sobre el resultado de las negociaciones del "brexit", admitió que no se puede excluir "en este punto" una salida del Reino Unido sin acuerdo.

Al igual que el presidente del Consejo Europeo, el jefe del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, citó octubre como el "momento de la verdad" y apostó por un acuerdo justo para la salida del Reino Unido del bloque comunitario.

May presentará una nueva propuesta de la frontera irlandesa

La primera ministra británica, Theresa May, anunció que "dentro de poco tiempo" presentará una nueva propuesta sobre la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, una de las cuestiones pendientes para cerrar un acuerdo sobre el "brexit".

"No puede haber acuerdo de retirada sin una solución legalmente operativa para la frontera irlandesa, pero esa solución no puede dividir el Reino Unido en dos territorios aduaneros y presentaremos nuestras propias propuestas en poco tiempo", declaró May en una rueda de prensa tras la cumbre informal de líderes celebrada en la ciudad austriaca de Salzburgo.

En relación a Irlanda, el presidente del Consejo Europeo dejó claro que no habrá pacto de retirada del Reino Unido sin una solución "sólida, operativa y legalmente vinculante" para Irlanda y que se ha llegado a un acuerdo para formular una declaración política conjunta que facilite "la máxima claridad posible en las relaciones futuras".

Además, indicó que todos los socios coincidieron en que, aunque hay elementos "positivos" en la propuesta de la primera ministra británica, Theresa May, para la futura relación (Chequers), "el marco propuesto para la cooperación económica no funcionaría porque amenaza con socavar el mercado común".

Laboristas y "tories" críticos piden a May que replantee su plan

Diputados de la oposición laborista y miembros del Partido Conservador críticos con la primera ministra británica, la "tory" Theresa May, le han peedido que replantee su plan para el "brexit", que ha sido recibido con frialdad por el resto de líderes europeos.

El diputado conservador Jacob Rees-Mogg, uno de los líderes de la facción más euroescéptica de los "tories", afirmó en una entrevista con la BBC que es el momento para que May admita que su proyecto "no va a funcionar".

Rees-Mogg, presidente del grupo de pensamiento "probrexit" European Research Group (ERG), dijo que en el Reino Unido se esperaba que la Unión Europea "aflojara" sus posiciones respecto al "brexit" en la cumbre informal de Salzburgo (Austria).

"Eso no ha ocurrido. Al contrario, se ha hecho más firme. Creo que ahora mismo Chequers (el nombre con el que se conoce el plan de May para el "brexit") no tiene ningún partidario. Creo que ni siquiera el gato de Downing Street debe apoyar ya el plan de Chequers", dijo el influyente político conservador.

El portavoz de la oposición laborista para el "brexit", Keir Starmer, sostuvo por su parte que "ha estado claro durante semanas que la propuesta de Chequers no es el proyecto amplio que necesitamos para proteger los empleos, la economía y evitar una frontera dura en Irlanda del Norte".

"Tan solo quedan unas pocas semanas antes de que el acuerdo deba quedar firmado y la primera ministra no puede seguir ignorando esa realidad. Tiene que retirar de forma urgente sus líneas rojas y poner sobre la mesa un plan creíble para el 'brexit'", agregó el portavoz laborista.

Información elaborada con el servicio de internacional de la Agencia EFE (edición: Piedad Viñas)

