Berlusconi estudia presentarse a las elecciones europeas

Roma (EuroEFE).- El líder de Forza Italia, el ex primer ministro Silvio Berlusconi, estudia presentarse como candidato a las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019 para salvar al país del antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S), al que considera un "enemigo de la libertad".

Berlusconi -de 81 años, con un marcapasos desde 2006 y operado en junio de 2016 por una insuficiencia aórtica severa- parece no haber cerrado su capítulo con el mundo de la política y se plantea ser candidato en los comicios europeos, una vez que la Justicia italiana le ha otorgado la "rehabilitación".

El 1 de agosto de 2013, el Tribunal Supremo confirmó la condena de Berlusconi a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para cargos públicos por la compraventa de derechos de películas en el llamado "caso Mediaset", aunque no tuvo que ir a la cárcel.

L'unico atto concreto del nuovo Governo nella politica economica è stato il cosiddetto #DecretoDignità , che non ha nulla di dignitoso. I Cinque Stelle sono nemici delle libertà. #Fiuggi2018 #ForzaItalia pic.twitter.com/lVwsL5ypXV

"Me lo piden todos"

Este domingo, en un acto de la conservadora Forza Italia en la localidad de Fiuggi (centro), Berlusconi dijo a los medios: "Pienso en presentarme a las europeas. Me lo piden todos. Y además, si queremos salvar Italia, debemos hacer las cosas bien".

En su discurso a los asistentes, el magnate afirmó que esa formación salvó en el pasado a Italia "de los comunistas" y que ahora el país "se encuentra frente a un peligro mayor, la ignorancia, la incompetencia, el odio social".

Para enderezar Italia, argumentó, volverá al terreno político y conquistará la confianza de sus votantes.

Alle elezioni il centrodestra ha conseguito la maggioranza relativa dei voti, ma non i numeri parlamentari necessari per governare da soli. Non abbiamo posto veti a un accordo dei nostri alleati con il M5S, una scelta dettata solo dalla responsabilità verso il Paese. #Fiuggi2018