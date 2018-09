Polonia, ante el Tribunal de la UE por su reforma del Supremo

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) anunció este lunes que llevará a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la reforma del Tribunal Supremo que, a juicio del Ejecutivo comunitario, "viola el principio de la independencia judicial".

"La CE mantiene que la ley polaca sobre el Tribunal Supremo es incompatible con las leyes europeas, ya que socava el principio de independencia judicial, incluyendo la inamovilidad de los jueces", explicó este organismo en un comunicado.

La decisión de llevar a Polonia ante el Tribunal de Justicia por su nueva ley sobre el Supremo, aprobada el pasado 3 de abril, llega después de que Bruselas haya solicitado a Varsovia en varias ocasiones que tome medidas para asegurar que las reformas no afecten a la independencia del poder judicial.

#RuleofLaw: we decided to refer Poland to the EU Court of Justice to protect the independence of the Polish Supreme Court.

