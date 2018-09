El equipo de May decide qué hacer con su plan de "brexit" ante el creciente rechazo

Londres (EuroEFE).- La primera ministra británica, Theresa May, reúne este lunes a su equipo de Gobierno para analizar los próximos pasos tras el fracaso de su plan de "brexit", la salida del Reino Unido de la UE, en la cumbre de Salzburgo (Austria), entre presiones para que revise la propuesta.

Está previsto que el encuentro entre la líder conservadora y sus ministros sea por la tarde, cuando también se presentarán una serie de documentos técnicos que detallan los planes de contingencia para varios sectores en el caso de que las negociaciones con la UE acaben sin acuerdo.

Un portavoz oficial indicó que el gabinete prevé consensuar además una propuesta de sistema de inmigración que se aplicaría tras el periodo de transición de 21 meses posterior al "brexit", que debe ejecutarse el 29 de marzo de 2019.

There are over 3 million EU citizens living in the UK who will be understandably worried about what the outcome of yesterday’s summit means for their future. I want to be clear with you that even in the event of no deal your rights will be protected. pic.twitter.com/BkFnZeQPSh — Theresa May (@theresa_may) 21 de septiembre de 2018

Un plan defectuoso

La cita del Gobierno, en la residencia oficial de May, en el 10 de Downing Street (Londres), se producirá después de que esta mañana el neoliberal Instituto de Asuntos Económicos (IEA) británico publique un informe en el que supuestamente critica el plan de la primera ministra para la salida de la UE, conocido como plan de Chequers.

Este plan, que propone la creación de un mercado común de bienes británico-comunitario con equivalencia regulatoria, fue considerado defectuoso por el Consejo Europeo en la cumbre de la semana pasada en Salzburgo, al concluirse que vulneraría la integridad del mercado único y no resuelve el asunto clave de la frontera irlandesa.

En este sentido, May se comprometió entonces a presentar una propuesta mejorada para asegurar que la frontera entre el territorio británico de Irlanda del Norte y la república de Irlanda se mantiene abierta tras el "brexit", lo que se considera fundamental para preservar el proceso de paz en la zona.

Clamor por un pacto comercial más laxo

Con todo, cada vez más voces en el Reino Unido piden a la dirigente que cambie totalmente su propuesta negociadora, y tanto varios diputados conservadores como, según la prensa, algunos ministros abogarían por un pacto comercial más laxo, al estilo del que tiene la UE con Canadá.

El ministro británico para el "brexit", Dominic Raab, apuntó sin embargo el domingo que un acuerdo de ese tipo conllevaría una frontera estricta entre Irlanda e Irlanda del Norte.

“The EU should be clear: I will not overturn the result of the referendum. Nor will I break up my country.” – PM @Theresa_May pic.twitter.com/fuIg54Cc55 — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 21 de septiembre de 2018

Las crecientes presiones sobre May hicieron desatar este fin de semana los rumores de que sus asesores podrían estar barajando la posibilidad de convocar unas elecciones anticipadas, algo que Downing Street se apresuró a desmentir.

En cualquier caso, la primera ministra afronta un periodo difícil, pues, aunque consiga mantener su plan de Chequers, no está claro que éste pueda superar una votación en el Parlamento, pues se oponen a él tanto la oposición con buena parte de los conservadores.

Un plan poco "beneficioso"

Un informe difundido este lunes en el Reino Unido advierte de que la propuesta del Gobierno británico para el "brexit", conocida como plan de Chequers, impedirá disfrutar de los todos "beneficios" de salir de la Unión Europea.

NEW: #PlanAPlus: Creating a Prosperous Post-Brexit UK, @ShankerASingham and Dr @RadoTylecote argue that, to break through the impasse, the Government needs to bring a new vision; one that puts them in context of the national and global opportunities! https://t.co/GZtOyGh0l3 — IEA (@iealondon) 24 de septiembre de 2018

El estudio del neoliberal IEA, apoyado por varios prominentes diputados conservadores favorables a un "brexit" duro, propone cerrar con Bruselas "un acuerdo comercial de bienes básico" e impulsar acuerdos comerciales con terceros países, como Estados Unidos, India o China.

Para asegurar que no se vuelve a una frontera estricta entre el territorio británico de Irlanda del Norte e Irlanda, algo clave en la negociación del "brexit", la salida del Reino Unido de la UE, el IEA plantea consensuar "mecanismos de cooperación" que permitan que los trámites aduaneros se hagan sin necesidad de levantar una infraestructura de control.

El informe señala que el plan gubernamental, acordado "in extremis" por la primera ministra, Theresa May, y su gabinete el pasado julio en la residencia oficial de Chequers, significa que el Reino Unido mantendría "una significativa armonización regulatoria" con la UE, lo que "haría imposible" que tuviera "una política comercial independiente".

Munición para el Partido Conservador

El Instituto aconseja buscar otro tipo de acuerdo comercial con la UE pero aboga por mantener lo ya negociado en el pacto de salida, como la cantidad a pagar, el periodo de transición y los derechos de los ciudadanos comunitarios residentes en este país.

Theresa Villiers MP: “There is still time to get negotiations back on track, towards a Canada plus arrangement. The Irish border does not require the compromises of #Chequers” #PlanAPlus pic.twitter.com/pqp6bsBRJJ — IEA (@iealondon) 24 de septiembre de 2018

En inmigración, propone crear "un marco equilibrado y eficiente" para la circulación de trabajadores de todo el mundo que reconozca "los beneficios y los costes sociales de la inmigración".

Este informe da munición al sector del Partido Conservador que pide a May que abandone el plan de Chequers, criticado también por Bruselas desde otra perspectiva, y busque un acuerdo más básico con la UE, al estilo del de Canadá.

Por Judith Mora (edición: Desirée García)

