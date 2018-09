May no cede a las presiones y mantiene su plan del "brexit"

Londres (EuroEFE).- La primera ministra británica, Theresa May, no cede a las presiones de su partido porque cuenta con el apoyo de sus ministros para mantener su propuesta del "brexit", conocida como "plan de Chequers", dijo este lunes el portavoz oficial de la jefa del Gobierno.

El portavoz subrayó que los miembros del gabinete dan "su total respaldo" al documento remitido el pasado julio a la Unión Europea, que contempla la creación de un mercado común solo de bienes con equivalencia regulatoria, lo que, según Londres, permitiría evitar erigir una frontera con Irlanda.

Además, descartan negociar con la UE un acuerdo comercial al estilo del que existe con Canadá, como piden algunos diputados conservadores, al juzgar que se incrementarían las barreras comerciales y exigiría controles fronterizos en la isla de Irlanda, lo que se considera perjudicial para el proceso de paz en la zona.

En la pasada cumbre de Salzburgo (Austria), el Consejo Europeo rechazó el "plan de Chequers" y advirtió de que debe "rehacerse", lo que ha llevado a muchos conservadores y a la oposición laborista a pedir a May que cambie de estrategia.

Según el portavoz oficial, May espera ahora que la UE haga "pronto", de cara al Consejo Europeo del 18 de octubre, alguna propuesta sobre su plan para la salida del bloque, ya que considera que lo criticó sin aportar razones.

Un plan defectuoso

El neoliberal Instituto de Asuntos Económicos (IEA) británico ha publicado este lunes un informe en el que supuestamente critica el plan de la primera ministra para la salida de la UE, conocido como plan de Chequers.

