Los laboristas aprueban apoyar un segundo referéndum sobre el "brexit"

Liverpool (R.Unido) (EuroEFE).- Los afiliados del Partido Laborista británico aprobaron este martes una moción que estipula que la formación respaldará "todas las opciones que quedan sobre la mesa", incluyendo la celebración de un segundo referéndum sobre el "brexit" o ruptura del Reino Unido con la Unión Europea (UE).

En la tercera jornada del congreso anual que se celebra en Liverpool (norte de Inglaterra), los delegados laboristas se posicionaron de forma mayoritaria a favor de que el Reino Unido se pronuncie de nuevo sobre el "brexit" en un plebiscito, aunque su preferencia sería la convocatoria de unas elecciones generales en el Reino Unido.

Una decisión que el líder del partido, el izquierdista Jeremy Corbyn, se ha comprometido a respetar aunque los laboristas no han aclarado si ese eventual segundo referéndum debería o no incluir la opción de permanecer en la Unión Europea.

Antes de la votación, el portavoz laborista para el "brexit", Keir Starmer, había amenazado con que los diputados del partido votaría en contra de un eventual acuerdo del "brexit", si no cumplía con los requisitos que exige su formación.

El político aseguró que no se trata de "frustrar el proceso", sino de "parar un destructivo 'brexit' torie", y de "luchar por nuestros valores y por nuestro país".

Starmer recordó que la primera ministra prometió hace dos años que estaba dispuesta a colmar las expectativas laboristas en las negociaciones con Bruselas sobre la salida del país de la Unión Europea (UE).

Sin embargo, agregó, la propuesta del Gobierno pone "empleos, economía y medios de vida de las personas" en riesgo y no garantiza que no habrá frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte.

"Justo cuando necesitamos un Gobierno fuerte, ¿qué vemos por parte de los tories? División, caos y fracaso", manifestó el portavoz.

"No hay un plan creíble para el 'brexit'. No hay una solución para evitar una frontera dura en Irlanda y no hay una mayoría parlamentaria que apoye el plan del Gobierno", sentenció.

