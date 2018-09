Ministro de Interior británico: "No habrá un segundo referéndum""

Madrid (EuroEFE).- El ministro británico del Interior, Sajid Javid, descartó este martes de forma tajante que vaya a haber un segundo referéndum sobre el "brexit", tras el que decidió la salida en 2016, porque lo contrario sería "no respetar la opinión de los ciudadanos".

En un EFE Foro Líderes organizado por esta Agencia en Madrid, Javid fue preguntado por esa hipótesis y la descartó totalmente.

"No va a haberlo. Este Gobierno nunca estará a favor" de esa eventual segunda consulta, subrayó el titular de Interior, para quien es una cuestión de democracia.

Si se pide a los ciudadanos su opinión "sería peligroso no respetar la voluntad popular. (La salida) no es un proceso fácil, pero el referéndum es imposible", agregó.

Sajid Javid aseguró que el llamado "plan de Chequers" de la premier Theresa May "no está muerto" a pesar de las presiones para un "brexit" duro de los conservadores más opuestos a la Europa comunitaria.

Política migratoria, sin cambios hasta 2021

Además, Javid se mostró convencido de que habrá una política de movilidad que acompañe a los futuros acuerdos comerciales que su país firme con la Unión Europea, después de que se produzca la salida de la Europa comunitaria.

La salida se hará efectiva el 29 de marzo de 2019, aunque habrá un período de transición hasta enero de 2021

"Durante ese período no cambiará nada en materia de inmigración, porque en ese tiempo se aplicará la normativa vigente y habrá libertad de movimientos", dijo el titular de Interior.

El Gabinete británico de Theresa May ha empezado a debatir acerca de ese impacto y cuenta con un informe elaborado por un comité independiente.

"Cuando sea el brexit habrá que rediseñar el sistema de inmigración. Ayer se habló (en una reunión del Gabinete de May) y se está perfilando (la posición)".

"No podemos cerrarlo al cien por cien, pero algunas cuestiones claras son que cuando dejemos la UE, en enero de 2021, se evitará la libertad de movimiento entre fronteras. Queremos implantar un sistema nuevo para permitir la llegada de trabajadores preparados a nuestras costas". añadió.

El "brexit" no puede afectar a seguridad

Por otro lado, Javid advirtió de que la salida de su país de la Unión Europea no puede perjudicar los niveles de seguridad y de cooperación mantenidos durante años entre los socios comunitarios.

El ministro dijo que tras el "brexit", su país quiere "una relación ambiciosa de seguridad" y por eso los políticos han de trabajar para garantizarla.

"Aceptamos que fuera de la UE nuestra relación será bastante diferente (...) y ya no estaremos en la toma de decisiones, pero no debería ser más débil", subrayó el titular de Interior británico.

Aseguró que una vez consumado el brexit, ese cambio no puede dañar la cooperación diaria que "tiene un importante papel en el mantenimiento de la seguridad de los ciudadanos europeos".

Por eso - añadió Javid - el Gobierno británico ha propuesto un acuerdo con la UE que permita continuar con la colaboración en materia de seguridad.

La alternativa a una falta de acuerdo, que implique el abandono de los instrumentos de cooperación con la UE, llevaría a "una perjudicial reducción en nuestra capacidad de trabajar juntos a pesar de nuestros mayores esfuerzos", dijo Javid.

Recordó que ya ha habido negociaciones con la Comisión Europea, pero ahora se hace necesario "ir más lejos y más deprisa para asegurarse de que nuestros ciudadanos están seguros".

Asimismo, señaló que la "premier" británica, Theresa May, ha hecho hincapié en que el Reino Unido está comprometido de manera incondicional con la seguridad europea y eso significa compartir "experiencia e inteligencia".

Un "ojo vigilante" sobre Rusia

El titular de Interior también pidió tener un "ojo vigilante" tras el "despreciable" ataque con un agente tóxico contra el exespía ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia, en marzo pasado en Salisbury.

Home Secretary @sajidjavid speaking on #Marr this morning about #Salisbury suspects: 'If they ever step out of the Russian Federation, Britain and its allies will get them and bring them to prosecution.' pic.twitter.com/RwywNLw05G