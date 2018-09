Malta autorizará el desembarco del Aquarius

Roma (EuroEFE).- El Gobierno de Malta permitirá desembarcar a los 58 inmigrantes que van a bordo del barco Aquarius a condición de que sean "inmediatamente" distribuidos entre otros cuatro Estados miembros de la Unión Europea (UE), informó en un comunicado.

"Las 58 personas a bordo del Aquarius serán desembarcadas en un activo maltés en aguas internacionales: las personas desembarcarán en Malta y todas ellas abandonarán el país para ser inmediatamente redistribuidas en otros cuatro estados miembros de la Unión Europea", señalan las autoridades maltesas en un comunicado oficial.

"La operación tendrá lugar tan pronto como sea logísticamente posible", añade la nota, que no ofrece detalles sobre los países que han llegado a un acuerdo, si bien el Ejecutivo de Portugal informó de forma previa que había llegado a un pacto con España y Francia.

El primer ministro maltés, Joseph Muscat, celebró en un mensaje en Twitter que su país y Francia "de nuevo dan un paso adelante para resolver una situación de estancamiento sobre inmigración".

