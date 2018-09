Portugal acuerda con España y Francia acoger a inmigrantes del Aquarius

Lisboa (EuroEFE).- El Gobierno portugués anunció este martes que ha llegado a un acuerdo con los ejecutivos de España y Francia para acoger a parte de los inmigrantes del buque Aquarius, que pidió este lunes a las autoridades francesas atracar en el puerto de Marsella.

El Ejecutivo del socialista António Costa indicó en un comunicado que recibirá a 10 de los 58 inmigrantes "por razones humanitarias y frente a la situación de emergencia en que se encuentran estas personas" y reiteró su deseo de alcanzar una "solución europea integrada, estable y permanente" en cuestiones migratorias.

Las ONG SOS Méditerranée y Médicos Sin Fronteras (MSF), responsables del barco de salvamento Aquarius, pidieron este lunes a las autoridades francesas que, de forma excepcional y por razones humanitarias, permitieran que esa embarcación atracase en Marsella, pero el Ejecutivo galo lo había denegado.

The #Aquarius is now headed north towards #France . pic.twitter.com/HiM1JZVKd1

"El puerto seguro más cercano, ya que hay una urgencia humanitaria, no es Marsella, todo el mundo lo sabe", señaló hoy en la emisora gala "Europe 1" el portavoz del Gobierno francés, Benjamin Griveaux.

Por su parte, la Comisión Europea (CE) subrayó que es Libia y no la Unión Europea, según el derecho internacional, la que tiene una responsabilidad en relación con el buque, que actualmente está en aguas internacionales junto a la costa libia.

"El barco puede pedir desembarcar en la UE y los Estados pueden aceptar, pero la única responsabilidad legal reside en las autoridades libias, que son las que han coordinado el rescate", dijo la portavoz de Interior, Natasha Bertaud.

Portugal ya alcanzó el pasado agosto un acuerdo similar con los gobiernos de España, Francia, Alemania, Italia y Luxemburgo para acoger a una parte de los 141 inmigrantes que en aquella ocasión habían sido rescatados en el Mediterráneo por el Aquarius.

Panamá retira el pabellón al Aquarius

La petición del Aquarius se produjo después de que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) anunciara el viernes su decisión de retirarle el pabellón al buque alegando que "está desatendiendo los procedimientos jurídicos internacionales en materia de inmigrantes y refugiados auxiliados en las costas del Mar Mediterráneo".

Según las ONG, Marsella, donde SOS Méditerranée tiene su sede y hacia donde ya han puesto rumbo con 58 inmigrantes rescatados a bordo, es el único lugar que les ofrece las garantías para poder gestionar la situación.

Ambas organizaciones reclamaron a Panamá dar marcha atrás en su decisión, que de acuerdo con la normativa marítima no puede entrar en vigor mientras el barco todavía está en el mar, por lo que se concretaría en cuanto atraque.

En caso negativo, solicitaron a los gobiernos europeos que alguno le conceda un pabellón nuevo y, si no fuera posible, ampliaron su petición al resto de autoridades marítimas, señalando que no van a abandonar su misión humanitaria.

URGENT PRESS RELEASE Italian Government pressures #Panama to stop #Aquarius rescues on world’s deadliest maritime route // @SOSMedIntl & @MSF_Sea SOS MEDITERRANEE and MSF demand that European governments allow the Aquarius to continue its mission https://t.co/bGElcJ6cwn pic.twitter.com/Dae8rNd22k