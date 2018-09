El congreso laborista se cierra con divergencias sobre el "brexit"

Liverpool (R.Unido)/Nueva York (EuroEFE).- El congreso anual del Partido Laborista se cerró este miércoles en Liverpool (noreste inglés) con posiciones divergentes entre los altos cargos de la formación respecto al "brexit" y a un hipotético segundo referéndum.

Pese a que los delegados laboristas votaron de forma mayoritaria a favor de una moción que plantea que el partido debe sopesar "todas las opciones sobre la mesa" si no hay un adelanto electoral, incluido el plebiscito, la celebración de otro referéndum sobre el "brexit" continúa siendo motivo de discrepancia.

Los afiliados también están divididos

Entre los afiliados las opiniones en cuanto al "brexit" también están divididas, algo que, según manifestó a Efe Lea Levane, asistente al congreso, "está ocurriendo en todos los partidos y en la sociedad en general".

Levane votó por la permanencia pero no se considera pro-europea sino que, explicó, la campaña que hizo el líder Jeremy Corbyn durante el referéndum en la que abogó por reformar la UE desde dentro la convenció.

Por su parte Jane, quien prefirió no desvelar su apellido, se posicionó en el espectro más euroescéptico del partido y, aunque insistió en que no es una persona racista, opinó que "han llegado demasiados inmigrantes en muy poco tiempo" al Reino Unido.

Lo que ha provocado, agregó, "que a la gente le preocupe que les quiten sus trabajos porque los hacen por menos dinero" y eso le empujó a votar por el "brexit".

La afiliada Jenny Manson, miembro del grupo "Jewish Voice for Labour" que apoya a Corbyn ante las acusaciones de antisemitismo, reveló a Efe su sorpresa cuando el partido aprobó en la jornada de ayer contemplar un nuevo plebiscito.

Para Manson, que confesó que votó por la permanencia en 2016, se trata de una apuesta "arriesgada" porque podría volver a salir "brexit" y, al mismo tiempo, temió que los laboristas que votaron por la salida se sientan "ignorados".

Corbyn no apoyará el plan de May ni un "brexit" sin acuerdo

El líder de Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, afirmó este miércoles que su formación no apoyará el conocido como plan de Chequers que propone la primera ministra del país, Theresa May, para el "brexit" ni tampoco una salida sin acuerdo con la Unión Europea (UE) porque sería "un desastre nacional".

Corbyn, en el discurso de clausura del congreso anual del partido, celebrado en la ciudad inglesa de Liverpool, instó este miércoles a May a "dar paso" a un gobierno de su formación para negociar el "brexit", si no es capaz de llegar a un buen acuerdo con la UE para la salida del Reino Unido.

