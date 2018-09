Le Pen: el Aquarius es cómplice de los traficantes de seres humanos

París (EuroEFE).- La líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, denunció la acción del Aquarius, que rescata migrantes en el Mediterráneo que tratan de llegar clandestinamente a Europa, "porque son cómplices de los traficantes", y afirmó que lo hacen por razones ideológicas.

En una entrevista radio-televisada por "RMC" y "BFMTV", Le Pen se pronunció en contra de que otro país le conceda su pabellón al barco fletado por Médicos sin Fronteras y SOS Mediterranée, después de que Panamá les haya retirado el suyo, según esas dos ONG por las presiones del Gobierno italiano.

Lo justificó "porque son cómplices de los traficantes" y "hacen trata de seres humanos" al empeñarse en traer a Europa a migrantes "por razones esencialmente de ideología política".

"Il faut envoyer un signal de fermeté face à ces migrations. Ne vendons pas un rêve qui n'existe pas : nous n'avons plus rien à offrir en France. Il est normal que nos personnes âgées, nos pauvres, soient notre première priorité !" #BourdinDirect

La presidenta de la Agrupación Nacional (RN, en francés) aseguró que esas dos organizaciones humanitarias se comunican con los que salen de las costas africanas para darse cita a 20 kilómetros, fuera ya de las aguas jurisdiccionales libias, para recuperarlos allí donde ya no actúan los guardacostas de ese país.

Que Libia detenga los barcos

A su juicio, lo que hay que hacer es dejar que las autoridades de Libia e Italia detengan a los barcos que salen cargados con esos migrantes en dirección de Europa y que los lleven "a sus países de origen".

Preguntada sobre el hecho de que hay personas que intentan llegar a Europa porque están perseguidas en sus países, Le Pen hizo hincapié en que "hay decenas de miles, incluso cientos de miles de clandestinos que llegan a Europa, y la mayor parte son inmigrantes económicos".

"Les centaines de milliers de clandestins dans notre pays viennent en réalité, pour l'immense majorité, pour des raisons économiques. Le droit d'asile ne doit plus être dévoyé, et les demandes doivent être faites dans les consulats et ambassades à l'étranger." #BourdinDirect