Bruselas dedica una plaza a la diputada asesinada Jo Cox

Bruselas (EuroEFE).- Bruselas ha inaugurado este jueves una plaza dedicada a la diputada británica Jo Cox, asesinada en junio de 2016 durante la campaña del referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, a la que la política se oponía.

La plaza se encuentra situada en el centro de la ciudad, junto a la sala de conciertos Ancienne Belgique, a la que la parlamentaria solía acudir cuando vivía y trabajaba en Bruselas, primero como asistente de la eurodiputada laborista Glenys Kinnock y después para la ONG Oxfam.

En el acto en el que se descubrió la placa con el nuevo nombre del lugar estuvieron presentes el líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn; los padres y la hermana de la fallecida; el alcalde de Bruselas, Philippe Close, y el líder de los socialistas y demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo, Udo Bullmann.

I was honoured that Jo’s family asked me to speak on behalf of the Labour Party about recommitting to the values of peace and justice that she fought for every day.



In Jo’s memory let’s build a better world. pic.twitter.com/WmR39YwF4x