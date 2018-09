Barnier no será candidato a presidir la Comisión Europea

Bruselas (EuroEFE).- El negociador jefe de la Unión Europea para el "brexit", Michel Barnier, descartó hoy presentarse como candidato para presidir la Comisión Europea por el Partido Popular Europeo (PPE) en las elecciones europeas del próximo mayo.

"He decidido hoy no postularme para la nominación como candidato líder del Partido Popular Europeo en las elecciones europeas", escribió el político francés en su perfil de la red social Twitter.

I have decided today not to run for the nomination as the @EPP’s European elections lead campaigner at #EPPHelsinki.



It is my duty and responsibility to continue the #Brexit negotiations right to the end. pic.twitter.com/yc3g5T3aTQ