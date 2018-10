El Eurogrupo entra en los detalles de la reforma del fondo de rescate europeo

Bruselas (EuroEFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, el Eurogrupo, abordan este lunes en Luxemburgo la reforma que prevén acometer del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para que este fondo de rescate de la eurozona tenga más capacidad de actuar frente a futuras crisis.

On Monday in Luxembourg the #eurogroup will discuss national automatic stabilisers, the upcoming G20 & IMF meetings, and the ESM reform with a view to deliver a comprehensive euro area reform package in December. https://t.co/R3yUyIKTt4 pic.twitter.com/DLheFjTjHz