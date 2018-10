Raab reta a la UE a actuar con seriedad y pactar el "brexit"

Birmingham (R.Unido) (EuroEFE).- El ministro británico para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Dominic Raab, retó este lunes a la UE a actuar con "seriedad" y "ahora" si quiere un acuerdo sobre el "brexit", la retirada de su país del bloque comunitario.

En un apasionado discurso en el congreso anual del Partido Conservador reunido en Birmingham, en el centro de Inglaterra, en el que recordó a su padre como refugiado judío, Raab dejó claro que el Gobierno de Theresa May está dispuesto a seguir adelante con el "divorcio" sin acuerdo, si esto fuese necesario.

Raab insistió en que el Gobierno que dirige Theresa May está "preparándose activamente" para una posible falta de pacto, porque no será forzado a firmar uno que vaya "en contra de los intereses nacionales" de este país.

“We need serious engagement on resolving the two big problems in the negotiations. We stand ready.” – PM @theresa_may pic.twitter.com/zrFBTYPFgA

Calma y sensatez

El Ejecutivo del Reino Unido afrontará los problemas derivados de una ausencia de consenso de una manera "calmada" y "sensata", prosiguió, al tiempo que prometió respetar la voluntad de los votantes en el referéndum de 2016, en el que respaldaron el "brexit".

"Esa fue su decisión y el Gobierno implementará lo que han decidido", por lo que no habrá otro plebiscito, concluyó, por ser una decisión "clara" y porque respetar el resultado de la votación "es la esencia de la democracia".

Jeremy Corbyn couldn’t rule out a second referendum and today Labour have decided to keep the door open to holding another vote.



This approach would take Britain back to square one – betraying all those who voted in the 2016 EU referendum. #Lab2018 pic.twitter.com/tgQGBEYYlB