Bruselas a Hunt: "lea Historia" antes de comparar la UE con la URSS

Bruselas (EuroEFE).- El portavoz de la Comisión Europea (CE), Margaritis Schinas, respondió al ministro británico de Exteriores, Jeremy Hunt, que comparó la Unión Europea (UE) con la extinta Unión Soviética, "que abra un libro de historia de vez en cuando".

"Diría con mucho respeto que es importante, en particular cuando se es ministro de Exteriores, abrir un libro de historia de vez en cuando", afirmó el portavoz griego en la rueda de prensa diaria de la CE.

Preguntado por si recomienda algún libro en particular respondió que no, pero agregó que "hay mucha literatura que abarca este periodo oscuro de la historia europea".

Hunt comparó la UE con la Unión Soviética en un discurso durante el Congreso del Partido Conservador, este domingo en la ciudad inglesa de Birmingham, donde opinó que "si conviertes el club de la UE en una cárcel, el deseo de salir no disminuirá, crecerá", afirmó.

El comisario lituano Vytenis Andriukaitis, nadido en un gulag soviétivo, se ofrece a explicar a Hunt las diferencias entre la UE y la URSS

A través de su perfil de Twitter, el comisario lituano, Vytenis Andriukaitis, se pronunció también al respecto y respondió al político conservador británico que estará "feliz" de explicarle "las principales diferencias entre la UE y la URSS".

"Nací en un gulag soviético y fui encarcelado por el KGB algunas veces en mi vida. Estaré encantado de explicarle las principales diferencias entre la UE y la URSS. Y también por qué escapamos de la URSS. Cuando quiera", afirmó Andriukaitis, citando directamente a Hunt en su perfil.

Dear @Jeremy_Hunt

I was born in Soviet gulag and been imprisoned by KGB a few times in my life.

Happy to brief you on the main differences between #EU and Soviet Union. And also why we escaped the #USSR

Anytime. Whatever helps. https://t.co/c2h7gbnj59