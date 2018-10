Hungría lanza una campaña contra las sanciones europeas

Budapest (EuroEFE).- El Gobierno húngaro inició este martes una campaña publicitaria en la prensa escrita contra la decisión del Parlamento Europeo (PE) de pedir sanciones a Hungría por vulnerar los valores europeos.

"No cedamos ante el chantaje" y "Protejamos a Hungría" son los dos mensajes que transmite el anuncio, en el que se asegura que "el Parlamento Europeo quiere hacer callar" a Hungría por sus políticas contra la inmigración.

Ese mensaje aparece acompañado por fotos de la eurodiputada Judith Sargentini, autora de un informe que propició la decisión del PE; el líder del grupo liberal en la Eurocámara, Guy Verhofstadt, y el magnate estadounidense de origen húngaro George Soros.

Orbán apunta a sus enemigos: Liberales y Soros

Los tres han sido señalados como enemigos políticos por el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán.

El informe de Sargentini acusaba al Gobierno húngaro de violar los valores de la UE en temas como la independencia judicial, la corrupción, los derechos de las minorías, el funcionamiento del sistema constitucional y electoral, o la libertad religiosa y también el trato de los refugiados.

Este documento fue la base usada por el PE para recomendar que se sancione a Hungría.

Según el Gobierno húngaro en el PE hay una mayoría de políticos, como Verhofstdt y Sargentini, que apoyan la inmigración, cumpliendo con el supuesto plan de Soros de traer al continente millones de refugiados.

