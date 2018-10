Johson carga contra el plan del "brexit" de May

Birmingham (R.Unido) (EuroEFE).- El exministro británico de Exteriores Boris Johnson intensificó este martes sus ataques al plan del "brexit" del Gobierno de Theresa May calificándolo de "engaño" y de "escándalo constitucional".

En un mitin paralelo al congreso anual de los conservadores que se celebra en la ciudad inglesa de Birmingham, el exalcalde de Londres volvió a criticar el plan del Gobierno denominado "Chequers" porque, en su opinión, no permitirá al Reino Unido recuperar el control de sus propios asuntos y dejará al país "mitad dentro y mitad fuera" de la Unión Europea (UE).

"Chequers es un escándalo constitucional. No es pragmático, no es un compromiso. Es peligroso y política y económicamente inestable", dijo ante un millar de personas.

El político, abanderado de una desconexión total del bloque europeo, dimitió el pasado julio como titular del Foreign Office en descontento con el plan acordado por el Gobierno bajo consenso, puesto que contempla un mercado común de bienes británico-comunitario con equivalencia regulatoria.

"Compañeros conservadores, esto no es democracia. No es lo que votamos. Es un escándalo constitucional. No es una recuperación del control, es perder el control. Lo saben en Bruselas", afirmó el político "tory".

Johnson agregó que es el momento de "dejar Chequers" y "el momento de recuperar el control, al tiempo que calificó de "infame" la idea de celebrar un segundo referéndum, como ha defendido parte de la oposición laborista británica.

"La idea de un segundo voto es infame, pero obviamente la fragilidad democrática de las propuestas de Chequers no hará más que intensificar esas peticiones", añadió.

My plan for a better Brexit https://t.co/NULjm7WxJ0 — Boris Johnson (@BorisJohnson) 27 de septiembre de 2018

Alegato a los valores conservadores

Durante su intervención, Johnson defendió las raíces conservadoras, a favor del libre mercado, al insistir en la necesidad de volver a un recorte de los impuestos y a fomentar la propiedad privada de la vivienda, con la implementación de una política que permita la compra de pisos de protección social.

También lanzó devastadoras críticas contra el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, y urgió a los afiliados conservadores a no permitir la llegada al poder de lo que calificó de políticos "simpatizantes del marxismo" y del izquierdista Hugo Chavez, el fallecido presidente de Venezuela.

"No debemos perder nuestra fe en la competencia" y en el "mercado" de capital, dijo el antiguo titular de Exteriores, y defendió que, en su opinión, no hay otro sistema mejor que el capitalista para satisfacer lo que el ser humano quiere y necesita".

"Debemos aspirar constantemente no a aumentar los impuestos sino a bajarlos. Es la actitud conservadora que hace las cosas, así sigamos nuestros instintos conservadores", afirmó.

"Fue increíble que él (Corbyn) no tuviera nada que decir sobre el sector de la economía creador de bienestar", agregó.

"Nosotros conservadores sabemos que solo un sector privado fuerte de la economía que puede pagar por unos excelentes servicios públicos", dijo Johnson sobre el escenario de la sala y delante de un gran cartel titulado "El hogar de los conservadores".

Johnson, que se marchó de la sala rápidamente nada más terminar, solo acudió al congreso anual para pronunciar este discurso.

Por Viviana García (edición: Piedad Viñas)

