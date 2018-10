Italia defiende sus cuentas pese a la advertencia de UE y la prima de riesgo

Roma (EuroEFE).- El Gobierno de Italia reivindica su soberanía ante las críticas de la Unión Europea (UE) por los presupuestos expansivos que prepara y para los que prevé un aumento del déficit del 2,4 % del PIB, lo que ha hecho subir la prima de riesgo más allá de los 300 puntos básicos.

Un déficit del 2,4 % para el próximo trimestre

El Ejecutivo del antisistema Movimiento Cinco Estrellas y la ultraderechista Liga preparan sus primeros Presupuestos Generales y, para cumplir y financiar sus promesas electorales, han acordado elevar el déficit al 2,4 % del PIB durante el próximo trienio.

Una intención, la de la tercera economía del euro, acogida con enormes recelos por las instituciones comunitarias, expresados en especial por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y por el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, así como por el presidente del Eurogrupo, Mario Centeno.

#Eurogroup discussed @ESM_Press reform, national automatic stabilisers and Italy @mariofcenteno Main results: https://t.co/NikGW5d7rj pic.twitter.com/F4ZuL3nF1v

Pero también por los mercados, con la Bolsa de Milán con pérdidas del 0,23 % en su selectivo, y sobre todo con la prima de riesgo, que mide el diferencial entre el bono italiano a diez años y el alemán para el mismo periodo, disparada hasta los 303 puntos básicos.

Un umbral, el de los 300 puntos, que no se superaba desde el pasado mayo, cuando la inestabilidad política parecía imposibilitar la formación de un Gobierno tras las elecciones generales de marzo.

Por otro lado, en el mercado secundario de deuda, la rentabilidad decenal del bono creció al 3,452 %.

Esto a pesar de las reiteradas llamadas a la calma del Gobierno italiano, como la de su ministro de Economía, Giovanni Tria, que el lunes pidió tranquilidad al Eurogrupo y este martes no acudió a la cita del consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE, que se celebró en Luxemburgo, pues ha regresado a Roma para trabajar en las cuentas.

Roma acusa a Bruselas de "crear tensiones"

El ministro de Desarrollo Económico, Luigi Di Maio, acusó a las autoridades europeas de inflamar la prima de riesgo y de "realizar declaraciones para crear tensiones" pues, indicó, "los mercados son sensibles a las palabras de los comisarios europeos".

Di Maio, también vicepresidente y líder del Cinco Estrellas, insistió en que el déficit permanecerá en el discutido 2,4 % del PIB: "No cederemos ni un centímetro", puntualizó.

"Que nos den el tiempo para ilustrar (los presupuestos), de decir qué queremos hacer para el crecimiento, para las inversiones y para el gasto social y después debatimos", zanjó el ministro a los medios al margen de un foro económico.

Más duro, en su línea, fue el otro vicepresidente del Gobierno y líder de la Liga, Matteo Salvini, quien aseguró que Italia puede pedir daños y perjuicios a quien "desea el mal" al país, en alusión a las críticas de Juncker y otros "burócratas" de Bruselas, donde al igual que el resto de socios europeos tendrá que presentar el 15 de octubre sus proyectos presupuestarios para el próximo año.

"¿Las palabras y amenazas de Juncker y otros burócratas europeos continúan haciendo subir la primera de riesgo con el objetivo de atacar al Gobierno y a la economía italiana? Estamos preparados para pedir daños a quien desea el mal de Italia", escribió en Twitter.

In Italia nessuno si beve le minacce di Juncker, che ora associa il nostro Paese alla Grecia.

I diritti al lavoro, alla sicurezza e alla salute dei nostri cittadini sono priorità del governo e andremo fino in fondo.

Non ci fermeranno.https://t.co/JO85CDWOBo