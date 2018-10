El ministro finlandés de Economía quiere ser el sucesor de Juncker

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El exprimer ministro finlandés Alexander Stubb confirmó este martes su voluntad de ser el candidato a la presidencia de la Comisión Europea (CE) de su familia política, el Partido Popular Europeo (PPE), un puesto que se disputará con el alemán Manfred Weber.

Stubb hizo el anuncio formal en una rueda de prensa en el PE en Estrasburgo junto a media docena de miembros del PPE finlandés, el presidente de la familia política conservadora europea, Joseph Daul, y el vicepresidente finlandés de la CE, Jyrki Katainen.

We have lift off. Will go through your feedback and revert once things settle. This will be a value based campaign. And yes, Europe is allowed to have a sense of humour. #NextGenerationEurope pic.twitter.com/lg334oSw2D