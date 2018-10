May promete un futuro de esperanza tras el "brexit"

Birmingham (R.Unido) (EuroEFE).- La primera ministra británica, Theresa May, va a prometer este miércoles ante el congreso anual del Partido Conservador un futuro lleno de esperanza para el Reino Unido tras el "brexit", la salida del país de la Unión Europea (UE), y criticará la políticas de la oposición laborista.

May clausurará en Birmingham, centro de Inglaterra, esta cita anual de los "tories", marcada por el debate del "brexit" y las divisiones internas entre euroescépticos y proeuropeos.

Según algunos extractos de su discurso adelantados a los medios, la jefa del Gobierno espera transmitir optimismo a los diputados y afiliados conservadores ante la incertidumbre que vive el Reino Unido por las negociaciones con Bruselas sobre la salida del país de la UE, fijada para marzo de 2019.

La primera ministra asegurará que "los mejores días están por delante" y que hay "un futuro lleno de promesa" al tiempo que reiterará su compromiso de ayudar a las familias con los ingresos más bajos al descartar un aumento del impuesto al carburante en los presupuestos del Estado que serán divulgados en el Parlamento este 29 de octubre.

Ese impuesto está congelado desde 2010 pero en las últimas semanas hubo conjeturas sobre la posibilidad de que la medida fuera revertida y disponer un incremento a fin de aportar fondos adicionales al Servicio Nacional de Salud (NHS, siglas en inglés).

Los conservadores, afirmará May, deben mostrar que no gobiernan "para unos pocos, ni siquiera para muchos, sino para todo el mundo que está dispuesto a trabajar duro".

"Un (partido) que dé prioridad al interés nacional. Que cumpla con los asuntos que preocupan y que está a gusto con un Reino Unido moderno con toda su diversidad. Debemos mostrar a todos en este país que somos ese partido" que cumple con sus promesas, agregará.

May tiene previsto criticar al líder de la oposición laborista, el izquierdista Jeremy Corbyn, al afirmar que millones de votantes que no son conservadores están preocupados por lo "que ha hecho al Partido Laborista", en clara referencia a la polémica por no abordar abiertamente casos de aparente antisemitismo en la formación.

En su intervención, la jefa de Gobierno resaltará que su partido cree que el éxito en la vida "no debería estar definido por la persona a la que amas, por tu fe, por el color de tu piel, por quiénes son tus padres o dónde fueron criados, sino por tu talento y duro trabajo".

"Sobre todo un partido del unionismo, no solo de las orgullosas cuatro naciones (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte), sino de toda la población", resaltará.

Los medios resaltan que la primera ministra confía en que este año su discurso transcurra sin contratiempos, ya que el año pasado tuvo que interrumpir varias veces su intervención a causa de un catarro.

La oportunidad de responder a las críticas de Johnson

May clausurará el congreso un día después de que su exministro de Exteriores Boris Johnson fuese centro de la atención al reunir a más de mil personas en un mitin paralelo al congreso, en el que volvió a atacar el plan del "brexit" conocido como "Chequers".

Johnson, con claras ambiciones para liderar al Partido Conservador, calificó el plan de "engaño" y de "escándalo constitucional" porque no le permitirá al país "el control de sus asuntos".

El político, que fue alcalde de Londres, dimitió el pasado julio como titular del Foreign Office en descontento con "Chequers", que May había consensuado con sus ministros y que propone un mercado común de bienes británico-comunitario con equivalencia regulatoria.

Para Johnson y otros diputados conservadores euroescépticos, ese plan supondrá que el Reino Unido aún estará ligado a la UE y tendrá dificultades para negociar con países fuera del bloque europeo.

Por Viviana García (edición: Catalina Guerrero)

