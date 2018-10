Rumanía denuncia "ilegalidades" en el mecanismo de evaluación aplicado por Bruselas

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- La primera ministra rumana, Viorica Dancila, denunció este miércoles que la aplicación del Mecanismo de Cooperación y Verificación, con el que la Comisión Europea (CE) evalúa los progresos de Bulgaria y Rumanía en sus reformas judiciales desde su adhesión a la Unión Europea (UE) en 2007, ha traído consigo "ilegalidades".

Según explicó Dancila en un debate sobre la salud de la democracia rumana en la Eurocámara, la aplicación de ese mecanismo ha traído consigo "escuchas secretas de parte de los servicios de inteligencia rumanos", lo que ha provocado "ilegalidades" y "vulneraciones de derechos humanos en nombre de la lucha anticorrupción".

"¿Hasta qué punto ese mecanismo de verificación protege a los ciudadanos rumanos?. Se habla de nuestros jueces y de medidas anticorrupción, pero no oímos nada acerca de los derechos humanos vulnerados por protocolos secretos, escuchas, extorsiones y creación de pruebas falsas", denunció.

La primera ministra aseguró que en los últimos años "hubo millones de rumanos que han sido vigilados por parte del servicio secreto en virtud de la defensa de la anticorrupción".

"Ese mecanismo no ha cumplido con lo que tenía que cumplir (...) Si queremos ser honestos habría que subsanar estas injusticias", añadió Dancila, que señaló que entre los vigilados estarían jueces, policías y otras autoridades.

"Hay expedientes falsificados de jueces del Tribunal Constitucional y del Supremo, vicepresidentes del Consejo de ministros y del fiscal general, entre otros", aseguró.

"Habría que plantearse todo eso antes de empezar a acusar a Rumanía", afirmó la jefa de Gobierno, que dijo que "no se pueden hacer cosas en Rumanía que no se harían en Bruselas o en Berlín".

Timmermans pide más esfuerzos a Rumanía

En la línea de la intervención del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, la pasada sesión plenaria, Dancila señaló haber aceptado participar en un debate en la Eurocámara sobre el Estado de derecho en Rumanía "por respeto a los ciudadanos, pero no para rendir cuentas" ante nadie.

En el debate participó el vicepresidente primero de la CE, Frans Timmermans, que destacó que aunque ha habido avances de Rumanía en sus reformas para enmendar la falta de independencia del poder judicial y la lucha anticorrupción, "todavía hace falta seguir adelante, so pena de echar a perder todo el trabajo hecho hasta ahora".

