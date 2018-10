La UE felicita a Mukwege y Murad, los nuevos Nobel de la Paz

Bruselas (EuroEFE).- Las instituciones de la Unión Europea (UE) felicitaron este viernes a los ganadores del Premio Nobel de la Paz, el congoleño Denis Mukwege y la iraquí Nadia Murad, reconocidos por su lucha a favor de los derechos humanos y contra la violencia sexual.

"Nuestras más sinceras felicitaciones a los ganadores del premio por su verdadera labor noble para poner fin al uso de la violencia sexual como arma de guerra", comentó en rueda de prensa la Comisión Europea (CE) la portavoz, Natasha Bertaud.

"El coraje y la resistencia de Denis Mukwege y Nadia Murad en su lucha por los valores comunes humanos merecen el Nobel de la Paz", dijo el presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, quien añadió que estaba orgulloso de que el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del PE ya hubiera homenajeado su "extraordinario trabajo humanitario".

The courage and resilience of Denis Mukwege and Nadia Murad, in their fight for common human values, deserve the #NobelPeacePrize. Proud that the European Parliament’s Sakharov Prize has already saluted their extraordinary humanitarian work. #NobelPrize pic.twitter.com/y0nYBgTqHe