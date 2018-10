Los socialistas europeos, en busca de un candidato

Bruselas (EuroEFE).- Los socialistas europeos se han quedado sin candidato para las elecciones al Parlamento Europeo (PE) del próximo mayo, tras la renuncia del comisario de Asuntos Económicos, el francés Pierre Moscovici, por divergencias con el Partido Socialista francés, al que acusa de falta de europeísmo.

Fuentes del Partido Socialista Europeo dijeron este viernes a Efe, que el presidente de esa formación, el búlgaro Sergei Stanishev, ha enviado una carta de agradecimiento a Moscovici por "informar a tiempo a la familia socialista sobre su decisión".

En su misiva, Stanishev también valora los esfuerzos del comisario para "promover y avanzar todo lo posible las políticas socialdemócratas" desde la actual Comisión Europea, de mayoría conservadora.

Moscovici, que desde 1994 ha ostentado cargos en el Partido Socialista francés y llegó a ser entre 2012 y 2014 ministro de Economía con el presidente François Hollande, anunció su decisión este jueves a través de una entrevista en el diario "Le Monde".

El actual comisario europeo de Economía, en el puesto desde 2014, también ha publicado la carta que envió al Partido anunciado su renuncia a convertirse en cabeza de lista de los socialistas europeos, en lo que en Bruselas se conoce con el término alemán "Spitzenkandidat" y que requeriría que primero fuera propuesto por los socialdemócratas franceses.

El político francés, de 61 años, explica en esa carta que se considera un "socialista y europeo convencido" que cree en una "izquierda proeuropea, pragmática y reformista" para hacer frente a la "crisis política inédita y profunda" que atraviesa la Unión Europea (UE).

"La izquierda europea, y principalmente la socialdemocracia, no ha sabido encontrar las palabras adecuadas y las ideas para responder a las inquietudes europeas durante la crisis económica y ante la crisis migratoria", escribe Moscovici.

El eurocomisario cita como "enemigos de las democracias abiertas y liberales" a la extrema derecha y populista que encarnan el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, el vicepresidente del Gobierno italiano, Matteo Salvini, el líder del partido gubernamental polaco Ley y Justicia, Jaroslaw Kaczynski, o la ultraderechista francesa Marine Le Pen.

My letter to @PES_PSE Pdt @SergeiStanishev in which I explain that by coming together and setting out ideas, we can have hope that our vision of #Europe will emerge victorious.



While I will not be a candidate, I will devote myself to this fight with determination and enthusiasm pic.twitter.com/x6YmD8tNQB