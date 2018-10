La UE condena el "brutal asesinato" de la periodista búlgara Victoria Marinova

Bruselas/Sofia (EuroFE).- Representantes de la Unión Europea (UE) han expresado su "conmoción" por la violación y asesinato de la periodista búlgara Victoria Marinova y han pedido "medidas urgentes" para clarificar si el ataque estuvo vinculado a su investigación sobre el fraude de fondos europeos.

"Conmocionado por el horrible asesinato de Victoria Marinova. De nuevo una valiente periodista cae en la lucha por la verdad y contra la corrupción", escribió ayer en su perfil de la red social Twitter el vicepresidente primero de la Comisión Europea (CE), Frans Timmermans, quien instó a las autoridades búlgaras a llevar a los responsables ante la Justicia "inmediatamente".

Shocked by the horrendous murder of Victoria Marinova. Again a courageous journalist falls in the fight for truth and against corruption. Those responsible should be brought to justice immediately by the Bulgarian authorities.

La periodista búlgara, Victoria Marinova, que denunció un caso de presunta corrupción de fondos europeos en su país, ha sido asesinada "de forma particularmente violenta" en la ciudad de Ruse, situada a orillas de Danubio en el norte del país, según confirmaron este domingo a Efe fuentes del Ministerio del Interior sin dar más detalles.

En un tuit, la comisaria europea de Justicia e Igualdad de Género, Vera Jourovà, dijo que espera "acciones urgentes" para llevar a los culpables ante la justicia y aclarar si su asesinato estuvo vinculado a su trabajo.

Shocked by the brutal murder of Victoria Marinova, a young Bulgarian journalist. I will follow closely the investigation and offer help by EU agencies, if needed. I expect urgent actions to bring those responsible to justice and to clarify if the attack was linked to her work.