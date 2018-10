Perros británicos, a favor de un segundo referéndum sobre el "brexit"

Londres (EuroEFE).- Centenares de perros y sus dueños se manifestaron este domingo por el centro de Londres para pedir la convocatoria de un nuevo referéndum sobre los términos del "brexit".

Canes de todo tipo adornados con accesorios o portando pancartas con eslóganes diversos participaron en el acto llamado Wooferendum, que se opone al "brexit" y reclama convocar una consulta sobre el acuerdo que el Gobierno británico negocie con Bruselas, con la opción de permanecer en la UE.

La marcha, en la que participaron diputados y gente conocida, apoya la campaña Voto del Pueblo, promovida por políticos de varios partidos, que pide convocar un nuevo referéndum sobre el "brexit" tras el celebrado en junio de 2016, cuando los británicos, por un escaso margen, votaron a favor de la salida del Reino Unido de la UE.

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, ha rechazado de plano convocar otra consulta, al considerar que sería traicionar el resultado de la de 2016 y socavaría la confianza del electorado en los políticos.

Sin embargo, la mayoría de los partidos de la oposición y parte del gobernante Partido Conservador están abiertos a la celebración de otro plebiscito si May no consigue un acuerdo con Bruselas o el que logra es insuficiente.

Diputados independentistas escoceses apoyarían segundo referendo del "brexit"

Los diputados del independentista Partido Nacionalista Escocés (SNP) en el Parlamento británico votarían "sin duda" a favor de celebrar en el Reino Unido un segundo referéndum relativo al "brexit", aseguró este domingo su líder y ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon.

Sturgeon hizo estas declaraciones en una entrevista con la BBC1 antes del inicio en Glasgow (Escocia) del congreso de su partido, en el que tanto la posibilidad de un segundo plebiscito sobre la salida británica de la Unión Europea (UE) como sobre la independencia de la nación escocesa se tratarán no en la asamblea principal, sino en eventos paralelos.

En el Programa de Andrew Marr, Sturgeon dijo que los 35 diputados del SNP en la Cámara de los Comunes de Londres, donde son la tercera fuerza parlamentaria, apoyarían otra consulta sobre el "brexit", si el Gobierno de la primera ministra conservadora, Theresa May, no consigue un acuerdo con Bruselas o pacta uno malo.

Si el acuerdo que trae May es "una chapuza", los independentistas propondrían permanecer en el mercado único y la unión aduanera, y pedir una extensión del periodo de negociación con Bruselas.

"Sin duda, los llamamientos para un segundo referéndum aumentarían en esas circunstancias, y ya he dicho antes que nosotros no nos opondríamos a un segundo referéndum. Creo que los diputados del SNP votarían sin duda por esa propuesta", afirmó Sturgeon, quien no descarta tampoco un referéndum sobre la independencia de Escocia.

Support for an independent Scotland is at historically high levels, and will only continue to rise if the UK government doesn't reverse course on their dangerous Brexit plans. #SNP18 pic.twitter.com/rsBV9v5vtE