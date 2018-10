Salvini y Le Pen auguran una "revolución" soberanista en Europa

Roma (EuroEFE).- El vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, y la líder ultraderechista francesa, Marine Le Pen, vaticinaron este lunes una "revolución" en las elecciones comunitarias de mayo, en las que aspiran a "salvar" Europa dando a sus naciones una mayor soberanía.

In diretta da Roma con Marine Le Pen, state con noi! LIVE https://t.co/Y0lXr2L0M7 @MLP_officiel @UGLNazionale pic.twitter.com/fDYu1ockUc

Los dos paladines de la extrema derecha se reunieron en la sede romana de un sindicato próximo a la Liga de Salvini y repasaron los puntos de su ideario ante las elecciones europeas del 23 de mayo, de las que, según dijo el político italiano, emergerá un "frente de la libertad".

Ante esa cita, Salvini y Le Pen rechazaron concurrir con una lista electoral única pero el italiano abogó por proponer, "si es posible, candidatos comunes para desempeñar los roles más delicados" al frente de las principales instituciones de la Unión Europea.

Confluencia en Bruselas

"Cada uno expondrá su propia victoria y después nos uniremos en Bruselas", insistió Salvini, mientras Le Pen asentía a su lado.

En este sentido explicó que bajo ningún concepto se pactará con la izquierda europea pero se mostró abierto a la posibilidad de debatir con el Partido Popular Europeo, al que invitó a prefijar su postura a este respecto en su congreso del próximo noviembre.

El ministro italiano consideró que las elecciones implicarán "el final de un recorrido, de una revolución del sentido común que está recorriendo toda Europa" y otros puntos del planeta, y celebró el éxito obtenido en la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas por el candidato ultraderechista, Jair Bolsonaro.

Anche in #Brasile si cambia! Sinistra sconfitta e aria nuova! #goBolsonarogo #Bolsonaro @jairbolsonaro #BrasilDecide pic.twitter.com/CH781SpnMF

"Estamos aquí para dar sentido y alma a un sueño de Europa que los burócratas europeos han vaciado. Los salvadores de Europa están aquí, no en Bruselas", reivindicó el político italiano, a lo que Le Pen respondió entre risas: "¿Dónde debo firmar?".

Vuelta a la Europa de las naciones

Le Pen, líder de la Agrupación Nacional (el antiguo Frente Nacional francés) consideró que está próximo "un momento histórico, con 'H' mayúscula, que verá emerger una Europa diferente, la Europa de las naciones, del respeto y de la protección".

Merci à l'@UGLNazionale pour son invitation et à @matteosalvinimi pour cette conférence de presse commune, où nous avons évoqué les enjeux des prochaines #Européennes2019 et l'ardente nécessité de rendre la parole et le pouvoir au peuple. En avant ! #Rome #Roma pic.twitter.com/MsQt2K8o1h