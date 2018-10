Google recurre la multimillonaria multa de la UE

San Francisco (EEUU) (EuroEFE).- La tecnológica estadounidense Google presentó un recurso de apelación contra la multa de 4.343 millones de euros (5.051 millones de dólares) que la Unión Europea (UE) le impuso en julio por violar las normas de competencia.

Pese a haber recurrido la decisión,´tal y como informó a Efe este miércoles un portavoz de la compañía, Google no ha pedido ni pedirá medidas cautelares para que se suspenda la resolución europea, que también le obliga a poner fin a las prácticas monopolistas que conllevaron la sanción.

En julio, la Comisión Europea (CE) sancionó a Google por obligar a usar su sistema operativo Android para reforzar su posición de dominio.

Today, we fined Google €4.34 billion for breaching EU antitrust rules. Where does the money go? Commissioner @vestager explains how antitrust fines are collected and used ↓ pic.twitter.com/RJrx4hoTU2

Además de la multa, el buscador online más usado del mundo deberá terminar esa práctica antes de noviembre, o en caso contrario se expone a sanciones adicionales del 5 % de sus ingresos diarios por cada jornada que pase sin cumplirlo.

La misma semana en que se conoció la multa, el presidente estadounidense, Donald Trump, criticó públicamente la decisión, y la puso como un ejemplo más de que la UE se "aprovecha" de EE.UU., pero advirtió de que "no por mucho más tiempo".

I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long!