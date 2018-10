El presidente de Polonia nombra nuevos jueces sin esperar el dictamen de la UE

Varsovia (EuroEFE).- El presidente de Polonia, Andrzej Duda, nombró este miércoles a 27 nuevos jueces del Tribunal Supremo, a pesar de que la reforma de esta Corte debería de estar en suspenso, a la espera de que el Tribunal Europeo de Justicia (TSJUE) se pronuncie sobre su validez.

Los propios miembros del Supremo polaco decidieron en agosto remitir la norma que reforma su estructura al TJUE para solicitar una opinión sobre su viabilidad, algo que el presidente de Polonia ignoró, al hacer los nuevos nombramientos.

El pasado agosto el viceprimer ministro polaco, Jaroslaw Gowin, aseguró que Varsovia "probablemente" no tendría otra opción que "ignorar" el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) si decide suspender la ley polaca que reforma el Tribunal Supremo y adelanta la edad de jubilación de sus jueces más veteranos.

Ya en septiembre, la Comisión Europea anunció su decisión de llevar a Polonia ante el TJUE por esta ley.

#RuleofLaw: we decided to refer Poland to the EU Court of Justice to protect the independence of the Polish Supreme Court.

We ask the Court for interim measures until it issues a judgment on the case → https://t.co/J4GnheCmm8 pic.twitter.com/sxZiqIIPsP