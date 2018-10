Comisión del PE pide cambios "sustanciales" a Facebook

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo (PE) exigió este miércoles cambios "sustanciales" a la red social Facebook ante la falta de mejoras tras el escándalo por el uso indebido de datos de sus usuarios por parte de la consultora política Cambridge Analytica.

La propuesta adoptada, a cargo del laborista británico Claude Moraes, sigue a la comparecencia en mayo de su fundador, Mark Zuckerberg, en la Eurocámara.

Facebook should make substantial changes to its platform to ensure it complies with EU data protection law, according to a resolution adopted by the civil liberties committee on 10 October. Committee chair @Claude_Moraes explains why https://t.co/nCwzAPsPkO pic.twitter.com/d7N4ic2Z2S