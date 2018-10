Luz verde del Consejo a nuevas normas sobre insolvencia de empresas

Luxemburgo (EuroEFE).- Los ministros de Justicia de la Unión Europea (UE) llegaron este jueves a un acuerdo sobre la llamada directiva de insolvencia, reestructuración temprana y segunda oportunidad, para facilitar soluciones a las pymes con problemas financieros.

En la reunión del Consejo de Justicia celebrada en Luxemburgo, a la que asistió por primera vez desde su nombramiento la titular española, Dolores Delgado, los países dieron luz verde a la nueva normativa, cuyo objetivo es permitir que las firmas en riesgo de insolvencia puedan ser reestructuradas antes de ser inevitable la quiebra.

Eso se hará a través de procedimientos más breves y sencillos, que permitirán además que los emprendedores que caen en bancarrota tengan una "segunda oportunidad" para financiarse.

La directiva sobre insolvencia fue el único punto de decisión de una reunión en la que los titulares europeos hablaron, por otra parte, de las normas para facilitar la recogida y admisión de la prueba electrónica en los procesos penales o del reconocimiento mutuo de sentencias y decisiones judiciales.

La ministra española valoró el acuerdo alcanzado y la flexibilidad mostrada tanto por la Comisión Europea como los países en la negociación de la normativa sobre insolvencia y reestructuración.

"Este acuerdo debe ser beneficioso para los empresarios en dificultades. Nuestro objetivo es facilitar una cultura de presinsolvencia que permita a los deudores anticiparse para dar soluciones a negocios con dificultades", dijo la ministra.

Para ello, consideró Delgado, es importante dar un margen a la empresa para reorientar su actividad con tiempo suficiente, evitando la acumulación de deudas.

El ministro austríaco de Justicia, Josef Moser, cuyo país preside el Consejo de la UE este semestre, confió en que la aprobación definitiva de la legislación (que necesita el acuerdo conjunto del Consejo -países UE- y la Eurocámara) se produzca antes de mayo de 2019, cuando tendrán lugar las próximas elecciones europeas.

Según dijo el ministro durante la reunión, las normas crearán un marco legal sólido que reducirá el número de quiebras y asegurará una segunda oportunidad a muchos empresarios.

@EUCouncil has reached agreement on its position on the #business insolvency directive under #EU2018AT today after two years of negotiations. Press release to follow. #JHA #Justice

Italia consideró que la normativa es "fundamental" y valoró la "flexibilidad" que da a los Estados miembros para adaptar las normas a su Derecho nacional.

Alemania lo calificó de "compromiso aceptable", mientras que Francia insistió en que el texto debería ser adoptado definitivamente antes de que concluya la actual legislatura.

Por su parte, la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, aseguró que la legislación representará "una importante diferencia en los próximos años".

Honest entrepreneurs should be able to have a second

chance, instead of being penalised for failing in their first business attempt.

This is what our proposal is about: changing the European entrepreneurship

culture to contribute to economic growth. https://t.co/mXECeEQPZX