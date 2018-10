Los asuntos pendientes del "brexit"

Bruselas (EuroEFE).- El jefe negociador de la Unión Europea (UE) para el "brexit", Michel Barnier, afirmó tras reunirse con el ministro británico para la salida del Reino Unido del club comunitario, Dominic Raab, que aún quedan asuntos por resolver para alcanzar un acuerdo.

"Nos reunimos hoy (este domingo) con Dominic Raab y el equipo negociador británico. A pesar de intensos esfuerzos, algunos asuntos clave siguen abiertos", indicó Barnier en Twitter.

We met today @DominicRaab and UK negotiating team. Despite intense efforts, some key issues are still open, including the backstop for IE/NI to avoid a hard border. I will debrief the EU27 and @Europarl_EN on the #Brexit negotiations.