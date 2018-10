Bruselas intensifica los preparativos para un eventual "brexit" sin acuerdo

Bruselas/Londres/Dublin (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) aseguró este lunes que el trabajo de preparación para un "brexit" sin acuerdo "continúa y se intensifica", después de que Londres y Bruselas no hayan logrado el fin de semana resolver las diferencias pendientes para cerrar la negociación.

"Continuamos trabajando duro para un acuerdo, pero nuestro trabajo de los preparativos y de (planes de) contingencia continúa y se intensifica", dijo el portavoz jefe comunitario, Margaritis Schinas, en la rueda de prensa diaria de la institución.

Como ya había anunciado el domingo el jefe negociador de la Unión Europea (UE) para el "brexit", Michel Barnier, Schinas insistió en que "varios asuntos claves siguen sin resolverse" y confirmó que los equipos de negociación no volverán a reunirse antes de la cena clave de los líderes de los Veintisiete, este miércoles en Bruselas.

We met today @DominicRaab and UK negotiating team. Despite intense efforts, some key issues are still open, including the backstop for IE/NI to avoid a hard border. I will debrief the EU27 and @Europarl_EN on the #Brexit negotiations.