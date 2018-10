La UE, sin motivos para el optimismo sobre el "brexit"

Bruselas/Londres (EuroEFE).- El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, avisó este martes a los líderes de la Unión Europea (UE) de que deben prepararse "en el caso de que no haya acuerdo" sobre el "brexit" o de que el eventual acuerdo que se alcance "sea rechazado".

Tusk se dirigió también a la primera ministra británica, Theresa May, para pedirle que presente "propuestas", con vistas a concluir las negociaciones con éxito.

"Además de buena voluntad necesitamos hechos. Mañana preguntaré a la primera ministra Theresa May si tiene propuestas para romper este impase. Solo estas propuestas determinarán un futuro positivo para el 'brexit'. También tenemos que estar preparados en el caso de que no haya acuerdo o este sea rechazado", afirmó Tusk en una rueda de prensa al término de la Cumbre Social Tripartita.

Barnier admite que hace falta "más tiempo"

Tusk abordó el estado de la situación con el negociador jefe de la Unión Europea (UE) para el "brexit", Michel Barnier, quien cree necesario "más tiempo" para alcanzar el progreso necesario en las negociaciones entre Londres y Bruselas.

"Necesitamos más tiempo para llegar a este acuerdo completo y para alcanzar el progreso decisivo que necesitamos para finalizar estas negociaciones sobre la salida ordenada del Reino Unido", dijo el político francés a su llegada a un Consejo de Asuntos Generales en Luxemburgo.

El negociador europeo confió en "llegar a este acuerdo completo en las semanas próximas" y consideró que las partes deben tomarse "el tiempo" para lograrlo "de una forma calmada y seria".

"La salida debe ser ordenada para todo el mundo, específicamente en asuntos como Irlanda, donde debemos encontrar un acuerdo para que no haya una frontera estricta. Aún no hemos llegado a ese punto. Todavía quedan varios asuntos sin resolver, incluyendo el irlandés", precisó Barnier.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los veintisiete países que quedarán en la UE tras el "brexit" mantendrán este miércoles una cena de trabajo para, basados en una recomendación del propio Barnier, decidir sobre los pasos a seguir en estas negociaciones.

Antes, escucharán a la primera ministra británica, Theresa May, quien presentará la postura británica sobre los últimos avances en la negociación.

May pide unidad del Gobierno para lograr un acuerdo

La primera ministra británica, Theresa May, cree que será posible alcanzar un acuerdo del "brexit" si el Gobierno permanece unido y se muestra firme, según informó un portavoz oficial al término de una reunión del Gabinete.

Este acuerdo, según detalló, protegerá los empleos y preservará la unión de las cuatro regiones del Reino Unido: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Londres aún tiene que acordar con Bruselas cómo evitar una frontera visible entre las dos Irlandas en caso de que las dos partes no lleguen a un acuerdo sobre su futura relación comercial durante el periodo de transición, que empezará tras la retirada británica el 29 de marzo de 2019 y que terminará a finales de 2020.

La UE quiere que la provincia británica de Irlanda de Norte quede dentro de la unión aduanera europea si ese acuerdo -negociado en el periodo de transición- no prospera, pero esto es rechazado por Londres porque implicaría situar la frontera aduanera en el mar de Irlanda, que separa Irlanda del Norte de Gran Bretaña.

La propuesta resulta inaceptable para el Reino Unido, sobre todo para los unionistas norirlandeses, por razones constitucionales, ya que en la práctica la provincia quedaría fuera del régimen aduanero británico, como si estuviera separada de Gran Bretaña.

