Hacia una ampliación del periodo transitorio del "brexit"

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) y el Reino Unido intentarán acercar sus posturas y buscar compromisos en las próximas semanas tras una cumbre sobre el "brexit" en la que, aunque no se han constatado avances necesarios para un acuerdo en noviembre, el tono ha sido más conciliador que en encuentros anteriores y se ha abierto una posibilidad de ampliar el periodo transitorio tras la marcha británica.

Pese a que el negociador jefe europeo para el "brexit", Michel Barnier, no ha podido recomendar a los líderes de los Veintisiete que convoquen ya una cumbre extraordinaria en noviembre para sellar los últimos flecos del acuerdo de retirada, no se descarta que esta reunión se celebre "si y cuando" Barnier informe de que se ha logrado "un progreso decisivo".

El tono de la cumbre de este miércoles contrasta con las duras declaraciones del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien dijo este martes que el escenario de un "brexit" sin acuerdo era "más probable que nunca", y con el choque entre británicos y comunitarios en la cumbre informal de Salzburgo, donde los Veintisiete rechazaron el plan de Chequers sobre la cooperación económica que abanderaba la primera ministra británica, Theresa May.

Por contra, y aunque la "premier" no ha cambiado las líneas generales de su postura, se ha presentado con "voluntad política" y, según confirmaron fuentes europeas, ha abierto la puerta a extender un año más el periodo de transición tras la marcha británica.

Hasta la Nochevieja de 2021

Este periodo, originalmente previsto entre el 30 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, se alargaría hasta la Nochevieja de 2021, una perspectiva que generará rechazo por parte del ala más dura del partido de May por tratarse de una etapa en la que el Reino Unido seguiría sujeto a las normativas europeas sin tener voto en las decisiones a nivel continental.

Varios primeros ministros señalaron a su llegada a la cumbre que esta posibilidad se está considerando como "uno de los instrumentos sobre la mesa", aunque declinaron posicionarse a título individual y reiteraron su confianza en Barnier, a quien instaron a continuar sus esfuerzos en la negociación.

Según indicó un portavoz de la primera ministra británica, la mandataria destacó en la reunión que Londres y Bruselas han mostrado que pueden lograr "acuerdos difíciles juntos de forma constructiva" y recalcó su confianza en conseguir "un buen resultado".

Asimismo, subrayó que la última fase de las conversaciones "requiere confianza y liderazgo en ambas partes".

La cumbre de este miércoles había sido considerada el "momento de la verdad" para que los líderes de los Veintisiete avalaran el progreso alcanzado en las negociaciones entre Londres y Bruselas, y Tusk había anunciado que convocaría una cumbre extraordinaria en noviembre para cerrar los últimos detalles del acuerdo.

Este calendario daba suficiente tiempo a la Eurocámara y a los parlamentos nacionales, incluyendo al británico, para ratificar el pacto final, y ahora los tiempos se ajustan aún más con vistas a tener un acuerdo refrendado antes del 29 de marzo de 2019.

La cuestión irlandesa sigue siendo el obstáculo principal

El obstáculo principal en las próximas semanas seguirá siendo la cuestión irlandesa, ya que ambos bloques quieren evitar una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda pero no se ponen de acuerdo en cómo hacerlo.

El plan provisional acordado en diciembre de 2017 se basaba en la promesa de Londres de que "salvo que se encuentre otra solución", Irlanda del Norte mantendría "una total consonancia con las normas del mercado único de la UE y la unión aduanera".

No obstante, el Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte, socio clave del Gobierno conservador británico, se opone frontalmente a que esta región quede en condiciones diferentes a las del resto del Reino Unido tras el "brexit", por lo que May planteó crear un mercado común de bienes británico-comunitario con equivalencia regulatoria, propuesta que rechazan los Veintisiete.

Tras la intervención de May, que duró quince minutos, los líderes de los Veintisiete comenzaron su cena de trabajo con la recomendación de Barnier y una breve intervención del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que explicó a los líderes cómo avanza la preparación para un escenario sin acuerdo.

El primer ministro holandés, Mark Rutte, confió a su salida de la cumbre en que se pudiera alcanzar un acuerdo sobre la retirada del Reino Unido a principios de diciembre, si bien admitió que los Veintisiete pidieron a la Comisión Europea reforzar el trabajo para un escenario sin pacto.

El 51 % de los británicos votaría en contra del "brexit" en un nuevo referéndum

El 51 % de los ciudadanos británicos votaría hoy a favor de permanecer en la Unión Europea en un hipotético nuevo referéndum sobre el "brexit", según el Eurobarómetro difundido por el Parlamento Europeo.

Tan solo la República Checa (47 %) e Italia (44 %) no conseguirían un apoyo mayoritario a la permanencia en la Unión, aunque solo el 24 % de sus ciudadanos votaría a favor de salir de la UE.

Preguntados sobre cómo de positiva es su pertenencia a la UE, la media de los Estados miembros es generalmente satisfactoria con un 62 %, aunque en países como Rumanía, Austria, Reino Unido, Grecia, Croacia, Italia y la República Checa la percepción positiva no es mayoritaria.

Italia es el único país que considera que no se ha beneficiado por su pertenencia a los Veintiocho, y solo el 43 % de los encuestados valoraron como beneficiosa para el país la experiencia comunitaria.

Sobre el grado de satisfacción con la democracia en el seno de la UE, el 60 % de los encuestados están satisfechos con los estándares democráticos de la Unión, salvo Grecia (64 %), España (54 %) e Italia (52 %).

La encuesta publicada hoy es el resultado de 24.474 entrevistas a mayores de 15 años en los 28 países de la Unión, realizadas entre el 8 y el 26 de septiembre pasados.

