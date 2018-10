La justicia europea ordena a Polonia retirar parte de su reforma judicial

Bruselas (EuroEFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ordenó este viernes a Polonia que suspenda de forma cautelar su polémica reforma del Tribunal Supremo en lo que se refiere a la reducción de la edad de jubilación de los magistrados de esta corte.

El tribunal europeo admite así la petición de la Comisión Europea, que al llevar este asunto ante el TJUE el pasado 24 de septiembre pidió a los jueces "medidas cautelares" para "restaurar" el Supremo polaco a la situación en la que estaba antes del pasado 3 de abril, cuando se aprobó la nueva normativa.

La ley que preocupa a Bruselas reduce la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo desde los 70 años a los 65, un cambio que pondría a 27 de los 72 magistrados en riesgo de ser obligados a retirarse anticipadamente, y afectaría también al presidente de esta corte.

Rule of law: Poland must immediately suspend the application of the provisions of national legislation relating to the lowering of the retirement age for Supreme Court judges https://t.co/BXuldkaxWx