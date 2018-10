Clamor en Londres por un segundo referéndum del "brexit"

Londres (EuroEFE).- Una multitudinaria manifestación recorrió este sábado el centro de Londres, hasta terminar frente al Parlamento británico, para reclamar al Gobierno que convoque un nuevo referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Los organizadores de la protesta, la campaña People's Vote, cifraron la participación en unas 670.000 personas, lo que la convertiría en la mayor movilización de oposición al "brexit" hasta ahora, mientras que la Policía Metropolitana de Londres rehusó ofrecer una estimación del número de asistentes.

INCREDIBLE shots of the packed streets of London, full of campaigners demanding a #PeoplesVote at the #PeoplesVoteMarch . Please RT: pic.twitter.com/XlV0NoDwWh

El alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, se sumó a la manifestación, en cuya cabecera se situaron cientos de jóvenes, algunos de los cuales aún no tenían edad para votar en el referéndum de junio de 2016, en el que el 51,9 % de los participantes eligieron romper los lazos con la UE.

"Me manifiesto por mi futuro" y "Detened el 'brexit' de los 'tories'", eran algunos de los lemas que podían leerse en las pancartas de los manifestantes, que también portaban carteles que criticaban las "mentiras" del exministro Boris Johnson, la figura principal de la campaña favorable a la salida de la UE en 2016.

'What can be more democratic, more British, than trusting the judgement of the British people?' - @SadiqKhan addresses @peoplesvote_uk march, as organisers say 670,000 people took part in rally calling for referendum on final Brexit deal #PeoplesVoteMarchhttps://t.co/ypF6k2c8A0 pic.twitter.com/DC5y3WiWdS