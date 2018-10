El satélite europeo Copérnico ayudará a hacer frente a las tormentas de Málaga

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) apoya con mapas por satélite del programa comunitario Copérnico a las autoridades españolas para hacer frente a las fuertes lluvias en Málaga, en las que ha perdido la vida un bombero mientras participaba en labores de rescate.

"En respuesta a una petición de España, estamos proporcionando mapas por satélite de Copérnico para las inundaciones que afectan a Málaga", indicó el comisario europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, a través de la red social Twitter.

