May abre la puerta a extender el periodo de transición del "brexit"

Londres (EuroEFE).- La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, cree que sería "preferible" extender el periodo de transición del "brexit" más allá de diciembre de 2020 en determinadas "circunstancias".

Un 95% de la negociación ya está terminada

Ante el Parlamento británico, la jefa de Gobierno aseguró que el 95 % de los asuntos sobre la mesa en las negociaciones entre Londres y Bruselas ya están acordados, si bien queda por establecer un mecanismo que asegure que no se levanta una frontera en Irlanda del Norte.

En caso de que terminen los 21 meses del periodo de transición sin que se haya llegado a un acuerdo comercial en firme con la Unión Europea (UE), el Reino Unido deberá tomar la "decisión soberana" de extender ese periodo o bien activar una cláusula de seguridad que obligue a que el país permanezca temporalmente en la unión aduanera, indicó.

En una comparecencia en la Cámara de los Comunes, May aseguró que "crear la opción" de extender esa transición es uno de los pasos necesarios para romper el "impase" en el que están sumidas las negociaciones con Bruselas, si bien puntualizó que no se ha "comprometido" a hacerlo todavía.

Esa posibilidad debería verse como una "alternativa" al mecanismo de seguridad que también han evaluado Londres y Bruselas, que dejaría al Renio Unido dentro de la unión aduanera para evitar una frontera en Irlanda del Norte, dijo la dirigente conservadora.

La "espinosa" frontera con Irlanda del Norte

Aseguró, sin embargo, que el principal objetivo del Gobierno británico es haber llegado a un acuerdo de libre comercio con la UE antes de que sea necesario activar una extensión o una cláusula de emergencia.

La primera ministra indicó además que cualquier ampliación del periodo de transición, en el cual el Reino Unido se mantendrá integrado en las estructuras comunitarias, debe ser "corto" y terminarse antes del fin de esta legislatura, en mayo de 2022.

Acuerdo sobre Gibraltar

Entre las áreas en las que se han acercado posturas entre Londres y Bruselas, May destacó que ya se ha alcanzado un acuerdo con España sobre Gibraltar.

"Tras haber dialogado con España, en colaboración estrecha con el Gobierno de Gibraltar, hemos desarrollado un protocolo y una serie de memorandos subyacentes en relación a Gibraltar, lo que anticipa una nueva era en nuestras relaciones", afirmó la primera ministra.

May destacó además que en la cumbre comunitaria celebrada la semana pasada se constató que ya existe "un amplio acuerdo" acerca de la "forma y el alcance" que tendrá la futura relación entre el Reino Unido y la UE, una cuestión cuyos detalles comenzarán a negociarse tras la salida británica del bloque.

Se han hecho además "importantes progresos" en materias como seguridad, transportes y servicios, afirmó.

WATCH LIVE: PM @Theresa_May updates @HouseofCommons on last week's EU Council meeting in Brussels https://t.co/NAXAGtTkZg

Cerca de 30 premios Nobel piden a May que el "brexit" no cree nuevas barreras

Una treintena de ganadores del Premio Nobel han firmado una carta dirigida a la primera ministra británica, Theresa May, y al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para que no permitan que el "brexit" cree "nuevas barreras" en la colaboración en Europa.

En la misiva, difundida por el instituto de investigación biomédica Francis Crick (Londres), su director, Paul Nurse, muestra la preocupación del sector por que un "brexit duro" dañe "seriamente" la investigación científica.

We surveyed our scientists on #Brexit - and the overwhelming majority think a hard Brexit will damage science. https://t.co/BgDSg7Xg2I pic.twitter.com/AfdYVxcFiI