El presidente alemán apremia a Polonia a una reforma judicial

Berlín (EuroEFE).- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, pidió este jueves a Polonia que busque una reforma judicial acorde a la línea europea, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE) haya ordenado la retirada de la modificación aprobada por el Gobierno de Andrzej Duda.

"Estoy convencido de que Polonia encontrará el camino para componer una reforma judicial acorde con las líneas europeas", afirmó Steinmeier, en una comparecencia conjunta con Duda, de visita oficial en Berlín.

El presidente polaco, por su parte, advirtió de que la decisión del Tribunal de Justicia europeo, ordenando a Polonia la suspensión de la aplicación de parte de esa reforma, fue adoptada el pasado viernes, poco antes de la pausa del fin de semana, y que los expertos de su país necesitan "tiempo" para analizarla.

Rule of law: Poland must immediately suspend the application of the provisions of national legislation relating to the lowering of the retirement age for Supreme Court judges (a press release will follow)