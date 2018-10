Sánchez ratifica la eficacia del borrador de presupuestos español

Toledo (España) (EuroEFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha ratificado la eficacia que tendrá el borrador de presupuestos para 2019 enviado a Bruselas, convencido de que permitirá el crecimiento económico a la vez que se sanean las cuentas públicas.

Sánchez, durante la inauguración de la ampliación de la planta farmacéutica de Reig Jofre en Toledo, ha garantizado que la economía seguirá creciendo este año por encima de la media de la zona euro y eso permitirá crear hasta finales de 2019 un total de 800.000 nuevos empleos.

Letters to #Belgium, #Spain, #France, #Portugal and #Slovenia following the presentation of their draft budgetary plan for 2019 to the @EU_Commission earlier this week, are now available online. #EuropeanSemester https://t.co/igxmgMBVwm