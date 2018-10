La CE pide a Italia un nuevo presupuesto que no incumpla las normas

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) pidió este martes a Italia un nuevo borrador de presupuestos para 2019, tras confirmar que el Gobierno de Roma no tiene intención de cambiar el presentado hasta ahora, que incumple las normas comunitarias.

"Por primera vez la Comisión está obligada a pedir a un país de la eurozona que revise su plan presupuestario", dijo el vicepresidente del Ejecutivo comunitario para el Euro, Valdis Dombrovskis, en una rueda de prensa tras la reunión del colegio de comisarios en el que se abordó la cuestión.

Tres semanas para enviar unas nuevas cuentas

El Gobierno de Italia tiene ahora tres semanas para remitir el proyecto presupuestario actualizado.

Dombrovskis explicó que las clarificaciones aportadas por el Ejecutivo de Roma "no fueron convincentes" para cambiar su conclusión de que hay un "incumplimiento particularmente grave" de las recomendaciones que Bruselas hizo al país.

