Una medida sin precedentes y la historia de un zapato "made in Italy"

Estrasburgo (Francia)/Roma (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) pidió a Italia un nuevo borrador de presupuestos para 2019, tras constatar que el presentado hasta ahora incumple las normas y que el Gobierno de Roma no ha respondido a sus preocupaciones, un rechazo de las cuentas nacionales sin precedentes en la Unión Europea.

"El Gobierno italiano está yendo abierta y conscientemente contra los compromisos que hizo consigo mismo y con otros Estados miembros", dijo el vicepresidente del Ejecutivo comunitario para el Euro, Valdis Dombrovskis, en una rueda de prensa tras el debate de los proyectos presupuestarios en el colegio de comisarios.

With regret, @EU_Commission has no alternative but to request #Italy to revise its draft budget plan for 2019. We are entrusted by Member States to uphold mutual commitments and common interest of the euro area. This is our duty. My press remarks: https://t.co/unIkxY30AC pic.twitter.com/UyXaSuFzOh — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) 23 de octubre de 2018

"Un incumplimiento particularmente serio"

Es la primera vez que la Comisión se ve obligada a rechazar un borrador de cuentas de algún país de la UE dentro de su proceso de vigilancia de las finanzas nacionales, y Roma tiene ahora tres semanas para enviar un nuevo documento a Bruselas.

Las explicaciones aportadas por el Ejecutivo italiano no han servido para convencer a la Comisión, que considera que su proyecto presupuestario contempla un desvío "sin precedentes" con respecto a los compromisos adquiridos y un "incumplimiento particularmente serio" de las normas comunitarias.

El presidente de la patronal italiana, Confindustria, Vincenzo Boccia, afirmóque en Italia "es evidente que alguien quiere un enfrentamiento con la Unión Europea", después de que la Comisión Europea haya pedido a Roma un nuevo borrador de presupuestos para 2019.

Las cuentas propuestas por Roma incluyen un aumento del déficit hasta el 2,4 % del PIB en 2019, el triple de lo propuesto por el anterior Gobierno italiano y lejos del ajuste estructural que recomendó Bruselas, y según la Comisión incumplen, además, las reglas de reducción de la deuda pública, que en Italia supera el 131 % del PIB.

Sin embargo, en su respuesta a Bruselas el Ejecutivo del Movimiento 5 Estrellas y la Liga defendió su borrador como una decisión "necesaria" para llevar a cabo sus planes de crecimiento pese al incumplimiento y mantuvo las cifras anunciadas.

"No estamos frente a un caso que roce los límites: nos encontramos ante una desviación clara, asumida e incluso reivindicada por algunos", dijo en la citada rueda de prensa el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.

1/2 The opinion adopted today should come as no surprise to anyone, as the Italian Government's draft budget represents a clear and intentional deviation from the commitments made by Italy last July. — Pierre Moscovici (@pierremoscovici) 23 de octubre de 2018

Moscovici instó a las autoridades italianas a enviar el nuevo presupuesto lo antes posible e insistió en que Bruselas "no pone en cuestión las prioridades del Gobierno italiano", sino el "impacto presupuestario" de las políticas sobre los ciudadanos.

2/2 However, our door is not closing: we wish to continue our constructive dialogue with the Italian authorities. I welcome Minister Tria's commitment to this end and we must move forward in this spirit in the coming weeks. — Pierre Moscovici (@pierremoscovici) 23 de octubre de 2018

En este sentido, Dombrovskis insistió en la carga y "vulnerabilidad" que supone el aumento de la deuda pública y los costes de financiación de la misma, así como en que el incremento de la deuda y el déficit "no generan un crecimiento duradero", sino que pueden más bien provocar lo contrario.

El vicepresidente comunitario avanzó que la Comisión podría tener que estudiar si abre un procedimiento de déficit excesivo al país, un proceso por el que estrecha la vigilancia sobre sus finanzas y que, en última instancia, podría conllevar incluso sanciones, aunque no en el futuro próximo.

En mayo, la Comisión había decidido no abrir este procedimiento, pese a la alta deuda pública italiana, debido a que el país cumplía en general con sus compromisos bajo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento -las normas europeas de disciplina fiscal-.

Sin embargo, los planes actuales del Gobierno italiano suponen "un cambio material que puede necesitar una nueva evaluación de esta conclusión", dijo Dombrovskis.

Con todo, los comisarios insistieron en que en las próximas semanas mantendrán un diálogo "constructivo" con las autoridades italianas y señalaron que su interlocutor seguirá siendo el ministro de Economía, Giovanni Tria.

"Esperamos que sepa convencer también en el seno del Gobierno italiano de la necesidad de proseguir con el diálogo, de manera que las prioridades del Gobierno italiano sean compatibles con las reglas comunes", insistió Moscovici.

"La pelota ahora está en el tejado del Gobierno italiano", apostilló Dombrovskis.

Roma no da su brazo a torcer

Después de que Bruselas haya rechazado el borrador de Italia, la prima de riesgo del país se ha incrementado hasta los 320 puntos básicos.

"Sabemos que si nos rendimos, los expertos a favor de los bancos y de la austeridad volverán con rapidez, y por eso no nos rendiremos. Sabemos que estamos recorriendo el camino correcto, por eso no pararemos", declaró el líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S) y vicepresidente de Italia, Luigi Di Maio, en un mensaje en las redes sociales.

È la prima manovra italiana che non piace alla UE. Non mi meraviglio: è la prima manovra italiana che viene scritta a Roma e non a Bruxelles! https://t.co/HC4tviLwK3 — Luigi Di Maio (@luigidimaio) 23 de octubre de 2018

Di Maio, que también es ministro de Desarrollo Económico y Trabajo, publicó un segundo mensaje en las mismas redes en el que celebró que este plan presupuestario para 2019 "es el primero que no gusta a la Unión Europea", algo que se debe, opinó, a que "ha sido escrito por Roma y no por Bruselas".

"Continuaremos explicando con respeto a la CE qué queremos hacer, pero debe existir el mismo respeto hacia el pueblo italiano y el Gobierno que hoy lo representa. Continuamos trabajando con la cabeza alta por el bien de los ciudadanos", subrayó.

Chissà se #Moscovici sarà scioccato anche per la tentata espulsione di minorenni stranieri da parte della Francia.

Quello che sta emergendo a #Claviere ci conferma che, anche in materia di diritti umani, NESSUNO può permettersi di dare lezioni all’Italia. pic.twitter.com/dYe5Xq6stt — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 23 de octubre de 2018

El ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, declaró que el rechazo de la Comisión al presupuesto del país es un ataque "al pueblo" y que no recortará "ni un euro del presupuesto".

"No están atacando a un Gobierno, sino a un pueblo. Estas son cosas que irritan a los italianos,, y luego se quejan de que la Unión Europea está en su mínimo de popularidad", declaró Salvini a la prensa durante una visita a Bucarest.

Un eurodiputado de la Liga pisotea los papeles de Moscovici

Mientras en Estrasburgo, el eurodiputado de la ultraderechista Liga Angelo Ciocca recuperó los papeles que había leído el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovivi, al censurar el presupuesto de Italia, los puso sobre una mesa, tomó uno de sus zapatos con la mano y los pisoteó ante la prensa.

"He pisoteado con una suela 'Made in Italy' la montaña de mentiras que Moscovici ha escrito contra nuestro país", dijo el Ciocca de esa formación euroescéptica del Gobierno italiano en la red social Twitter.

"Italia merece respeto y estos 'euroimbéciles' lo tienen que entender. ¡No bajemos más la cabeza! ¿He hecho bien?", agregó Ciocca en su mensaje, que acompañó con un vídeo de la inusual escena.

A #Strasburgo, HO CALPESTATO (con una suola Made in Italy!!!) la montagna di BUGIE che #Moscovici ha scritto CONTRO il #NostroPaese !!! L’Italia merita RISPETTO e questi #EuroImbecilli lo devono capire, non ABBASSIAMO PIÙ LA TESTA !!! Ho fatto bene ??? pic.twitter.com/Dx5OeM0RMs — Angelo Ciocca (@AngeloCiocca) 23 de octubre de 2018



El vídeo de la noticia se difundió rápidamente por Twitter y el propio comisario reaccionó en respuesta a un comentario del corresponsal del diario español "El País" Bernardo de Miguel describiendo la actitud de Ciocca como antidemocrática.

"Creía que se trataba de un trabajador del Parlamento que recuperaba mis notas. ¡No, era un diputado! Los que destrozan los textos y las decisiones a golpe de zapato no respetan ni las reglas, ni las instituciones ni la democracia. Ni siquiera respetan su función", escribió Moscovici.

