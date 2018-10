Desafío al liderazgo de Theresa May por la gestión del "brexit".

Londres (EuroEFE).- La primera ministra británica, Theresa May, comparece este miércoles en el Parlamento el mismo día en que ha sido citada por el Comité 1922, que reúne a los diputados conservadores, entre rumores de un desafío a su liderazgo por la gestión del "brexit".

The Brexit talks are not about my interests. They are about the national interest – and the interests of the whole of our United Kingdom. pic.twitter.com/V7wkOiyu47