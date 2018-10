Europa volverá el sábado al horario de invierno

Bruselas (EuroEFE).- La madrugada del sábado, día 27 de octubre, al domingo 28 los ciudadanos de la Unión Europea (UE) retrasarán sus relojes una hora, un cambio regulado en la legislación comunitaria que la Comisión Europea pretende eliminar para el próximo año.

La noche del sábado al domingo los europeos dormirán una hora más, ya que los relojes se retrasarán, de forma que a las 03.00 serán las 02.00, en el caso de España.

En el caso de Canarias, este cambio de horario también se aplica y seguirá manteniendo una hora de diferencia con la hora peninsular.

La CE propuso en septiembre modificar esta legislación y emplazó a los Estados miembros, que tienen la última palabra, a decidir si se regirán de manera permanente por la hora de verano o la de invierno.

El Ejecutivo comunitario, que insta a los Estados a que acuerden su posición "de manera coordinada entre países vecinos", propone que el último cambio obligatorio a la hora de verano tenga lugar el domingo 31 de marzo de 2019.

A partir de ese momento, los Estados miembros que quisieran volver a la hora de invierno podrían efectuar un último cambio de hora el domingo 27 de octubre de 2019, tal y como explicaba la comisaria europea de Transportes, Violeta bul , cuando se dio a conocer la iniciativa del Ejecutivo comunitario..

#SOTEU : we proposed to stop seasonal #clockchange as of 2019. It is now on Member States and businesses to act and make the necessary preparations to ensure a coordinated approach across #EU.



